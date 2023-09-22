《經濟通通訊社２２日專訊》商務部消費促進司負責人表示，今年８月社會消費品零售總額

３﹒７９萬億元（人民幣．下同），同比增長４﹒６％，增速比上月加快２﹒１個百分點；１－

８月累計３０﹒２３萬億元，同比增長７％。

８月商品銷售穩步回升，升級類商品消費需求持續釋放，綠色智能產品受到歡迎。８月商品

零售額同比增長３﹒７％，增速比上月加快２﹒７個百分點。近七成商品類值零售額同比增速較

上月加快，當中限額以上單位化妝品、通訊器材、金銀珠寶、家具同比分別增長９﹒７％、

８﹒５％、７﹒２％和４﹒８％。新能源汽車銷售旺盛，８月銷量同比增長２７％，１－８月同

比增長３９﹒２％，佔新車銷量比重達２９﹒５％。



＊８月全國餐飲收入、全國網上零售額增逾１２％＊



服務消費較快增長。暑期居民出遊熱度較高，８月全國餐飲收入４２１２億元，同比增長

１２﹒４％；暑運期間，全國鐵路、民航旅客運輸量分別達８﹒３和１﹒３億人次，均創歷史同

期新高；暑期檔電影票房收入超２０６億元，同比增長約１﹒２６倍，為歷史同期最高記錄。１

－８月，服務零售額同比增長１９﹒４％。

新型消費快速發展。網絡零售保持較快增長，１－８月全國網上零售額９﹒５４萬億元，同

比增長１２﹒１％，其中實物商品網上零售額７﹒９８萬億元，增長９﹒５％，佔社會消費品零

售總額比重達２６﹒４％。８月全國快遞業務量同比增長１５％左右，業務收入增長約９％。

農村消費加快恢復。８月鄉村消費品零售額４９５９億元，同比增長６﹒３％，增速比上月

加快２﹒５個百分點，比城鎮消費品零售額快１﹒９個百分點。１－８月，鄉村消費品零售額

３﹒９９萬億元，同比增長７﹒６％，增速比城鎮消費品零售額快０﹒７個百分點。（ｓｌ）

