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AH股新聞

22/09/2023 14:48

【樓市鬆綁】存量首套房貸下周一下調，多家銀行已能查詢調整情況

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地存量首套住房商業性個人住房貸款利率即將於下周一
（２５日）下調，據內媒《２１財經》報道，目前多家銀行已開放存量房貸利率調整情況查詢通
道，包括中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、交通銀行
（０３３２８）（滬：６０１３２８）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）等。
　　不過，各銀行查詢到的信息不一致。報道指，一名在廣州樓市高位買入首套房的人士，通過
中行Ａｐｐ的房貸利率調整界面查詢到，「我行將於９月２５日起為您調整貸款利率，預計從
ＬＰＲ＋１２０個基點下調為ＬＰＲ＋０個基點，最終以實際執行為準」；另一名廣東業主通過
中行Ａｐｐ查詢則發現，自家首套房利率從５﹒５％降至４﹒３％。
　　作為房貸利率參考基準的５年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）本月維持在４﹒２％。
　　此外，一位深圳業主發現，通過工行Ａｐｐ查詢到還款計劃，月供減少了１１５０元人民幣
左右，但未能查詢到具體利率下調情況；另一名在工行辦理房貸的業主表示，「剛看了每月少出
了一杯奶茶的錢」。
　　報道指，目前在上述銀行可查詢到存量房貸利率調整情況的業主，大多在銀行統一批量調整
範圍內，無需自行申請調整。若屬「二套轉首套」的存量房貸、不良貸款歸還積欠本息的存量房
貸、當前執行固定利率的存量房貸、當前執行貸款基準利率定價的存量房貸等，則需主動向房貸
辦理銀行申請調整。（ｓｌ）

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