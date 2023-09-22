《經濟通通訊社２２日專訊》內地存量首套住房商業性個人住房貸款利率即將於下周一

（２５日）下調，據內媒《２１財經》報道，目前多家銀行已開放存量房貸利率調整情況查詢通

道，包括中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、交通銀行

（０３３２８）（滬：６０１３２８）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）等。

不過，各銀行查詢到的信息不一致。報道指，一名在廣州樓市高位買入首套房的人士，通過

中行Ａｐｐ的房貸利率調整界面查詢到，「我行將於９月２５日起為您調整貸款利率，預計從

ＬＰＲ＋１２０個基點下調為ＬＰＲ＋０個基點，最終以實際執行為準」；另一名廣東業主通過

中行Ａｐｐ查詢則發現，自家首套房利率從５﹒５％降至４﹒３％。

作為房貸利率參考基準的５年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）本月維持在４﹒２％。

此外，一位深圳業主發現，通過工行Ａｐｐ查詢到還款計劃，月供減少了１１５０元人民幣

左右，但未能查詢到具體利率下調情況；另一名在工行辦理房貸的業主表示，「剛看了每月少出

了一杯奶茶的錢」。

報道指，目前在上述銀行可查詢到存量房貸利率調整情況的業主，大多在銀行統一批量調整

範圍內，無需自行申請調整。若屬「二套轉首套」的存量房貸、不良貸款歸還積欠本息的存量房

貸、當前執行固定利率的存量房貸、當前執行貸款基準利率定價的存量房貸等，則需主動向房貸

辦理銀行申請調整。（ｓｌ）

