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AH股新聞

22/09/2023 17:47

《中國監管》中國更新系統重要性銀行名單，新增南京銀行

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布中國系統重要性銀
行名單，指近期為加強宏觀審慎管理，完善系統重要性銀行監管，開展了本年度中國系統重要性
銀行評估，認定２０家國內系統重要性銀行。根據今年名單，該２０家國內系統重要性銀行包括
６家國有商業銀行、９家股份制商業銀行、５家城市商業銀行，按系統重要性得分的低至高劃分
為第一至第五組，與去年名單相比，新增了南京銀行，民生銀行則調入第一?。
　　人行及金監總局表示，下一步將按照相關規定要求，共同做好系統重要性銀行附加監管工作
，督促系統重要性銀行按規定滿足附加資本和附加槓桿率要求，增強抗風險能力和損失吸收能力
，發揮好宏觀審慎管理與微觀審慎監管合力，促進系統重要性銀行穩健經營和健康發展，不斷夯
實金融體系穩定的基礎，更好支持實體經濟發展。
　　表列２０家國內系統重要性銀行名單：
　　
　
　　　　　組別　　　　　　　　　　　　　　銀行名稱　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　第一組（１０家）　　　光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）　　
　　　　　　　　　　　　　民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　平安銀行（深：０００００１）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　華夏銀行（滬：６０００１５）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　江蘇銀行（滬：６００９１９）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣發銀行　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海銀行　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　南京銀行（滬：６０１００９）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　北京銀行（滬：６０１１６９）　　　　　　
　　第二組（３家）　　　　中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　浦發銀行（滬：６０００００）　　　　　　
　　　　　　　　　　　中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）
　　第三組（３家）　　　　交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）　　
　　　　　　　　　　　　　招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　興業銀行（滬：６０１１６６）　　　　　　
　　第四組（４家）　　　　工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）　　
　　　　　　　　　　　　　中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）　　
　　　　　　　　　　　　　建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）　　
　　　　　　　　　　　　　農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）　　
　　第五組暫無銀行進入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（ｓｌ、ｅｙ）

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