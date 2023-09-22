《經濟通通訊社２２日專訊》內地兩大麻醉用藥龍頭人福醫藥（滬：６０００７９）、恩華

藥業（深：００２２６２）今日上午雙雙跌停，引起市場關注；午後兩者股價跌幅收窄，最終人

福醫藥收跌７﹒１％，恩華藥業收跌７﹒６％。

市場人士分析，這或與安徽省醫藥價格和集中採購中心發布《安徽省２０２３年度部分化學

藥品及生物制劑集中採購文件》徵求意見有關。該份文件顯示，管制類麻醉藥品羥考酮口服劑（

緩控釋）納入省級集採。值得注意的是，這是管制類麻醉藥品首次進入省級集採名單，市場擔心

整個麻醉用藥市場的投資邏輯或將發生變化。

一直以來，國家對麻醉藥品實行定點生產和經營批發制度，進入壁壘高，玩家有限，利潤相

對較高。集採意在擠掉藥品虛高利潤，降低患者用藥負擔。過往國家藥品集採很少涉及麻醉用藥

，業內一般認為，這類藥物由國家統一定價，納入集採的可能性較低。



＊人福醫藥指對經營不會產生較大影響，恩華藥業稱涉及品種劑型不同＊



安徽省藥採中心諮詢室工作人員對內媒表示，目前該份文件處於徵求企業意見階段，並非正

式將相關藥品品種列入集中帶量採購。

人福醫藥回應稱，該份文件目前處於徵求意見稿狀態，公司將依規向相關部門提出申訴；管

制類麻醉品營收貢獻佔公司營收近四分之一，但安徽此次集採涉及品種佔公司總體營收比例很小

，對公司經營不會產生較大影響。

恩華藥業則指出，有關規定曾說明麻醉藥品不納入集採，公司將依規向相關部門提出申訴；

安徽的徵求意見稿涉及品種為口服劑型，公司品種為注射液劑型。（ｓｌ）

