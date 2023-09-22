  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/09/2023 16:19

《Ａ股動向》管制類麻醉藥擬納省級集採，兩大麻醉用藥龍頭將申訴

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地兩大麻醉用藥龍頭人福醫藥（滬：６０００７９）、恩華
藥業（深：００２２６２）今日上午雙雙跌停，引起市場關注；午後兩者股價跌幅收窄，最終人
福醫藥收跌７﹒１％，恩華藥業收跌７﹒６％。
　　市場人士分析，這或與安徽省醫藥價格和集中採購中心發布《安徽省２０２３年度部分化學
藥品及生物制劑集中採購文件》徵求意見有關。該份文件顯示，管制類麻醉藥品羥考酮口服劑（
緩控釋）納入省級集採。值得注意的是，這是管制類麻醉藥品首次進入省級集採名單，市場擔心
整個麻醉用藥市場的投資邏輯或將發生變化。
　　一直以來，國家對麻醉藥品實行定點生產和經營批發制度，進入壁壘高，玩家有限，利潤相
對較高。集採意在擠掉藥品虛高利潤，降低患者用藥負擔。過往國家藥品集採很少涉及麻醉用藥
，業內一般認為，這類藥物由國家統一定價，納入集採的可能性較低。
　
＊人福醫藥指對經營不會產生較大影響，恩華藥業稱涉及品種劑型不同＊
　
　　安徽省藥採中心諮詢室工作人員對內媒表示，目前該份文件處於徵求企業意見階段，並非正
式將相關藥品品種列入集中帶量採購。
　　人福醫藥回應稱，該份文件目前處於徵求意見稿狀態，公司將依規向相關部門提出申訴；管
制類麻醉品營收貢獻佔公司營收近四分之一，但安徽此次集採涉及品種佔公司總體營收比例很小
，對公司經營不會產生較大影響。
　　恩華藥業則指出，有關規定曾說明麻醉藥品不納入集採，公司將依規向相關部門提出申訴；
安徽的徵求意見稿涉及品種為口服劑型，公司品種為注射液劑型。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金