《經濟通通訊社２２日專訊》在騰訊（００７００）第一身射擊遊戲《無畏契約》安全團隊

的協助下，江西餘江公安近日成功破獲國內首宗涉嫌違法製售「ＡＩ外掛」案件，拘捕１０人，

涉案金額達３０００萬元人民幣。

據了解，《無畏契約》自上線起就擁有強大的反外掛能力和反作弊決心，因此製作外掛的不

法分子將目光轉向ＡＩ技術。案中的外掛以ＡＩ技術模擬玩家真實操作，在第一身射擊遊戲

（ＦＰＳ）中完全模擬人眼，１０毫秒內識別遊戲地圖、人形，再控制鼠標瞄準指定部位開槍，

速度比真人有壓倒性優勢，而且不需要修改遊戲程式和代碼，只需顯卡配置合適再配合ｂｏｘ，

業餘玩家都輕鬆超越專業選手。不法分子還在社交媒體大肆宣傳「ＡＩ外掛無法檢測，難以查證

，不怕封號」。

餘江公安網安大隊８月中旬在網絡巡查中發現一條涉嫌違法製售遊戲「外掛」的產業鏈線索

後深入調查，成功鎖定疑犯。該外掛集團通過不斷發展下級代理的方式，在微信、ＱＱ和遊戲平

台售賣製作「外掛」程式、卡號和密碼，以層層加價的方式賺取差價。其中姓王疑犯２０２１年

接觸ＦＰＳ遊戲後，為提高「戰績」，在某平台購買了一款「外掛」，多次使用後決定邊玩邊從

事外掛「生意」，成為「外掛」作者張某的代理並發展下線。一年下來，王某覺得收益不錯，便

成立公司，將「外掛」當成事業。

９月１５日，在騰訊守護者計劃安全團隊的協助下，餘江公安網安大隊聯合食藥環偵、刑偵

大隊組織２０多名警力分赴浙江、重慶等地收網，拘捕１０名疑犯，包括２名「外掛」作者、１

名總代理、５名一級代理、２名二級代理；檢獲台式電腦１０部、筆記本７部、手機１１部，若

干卡密生成程式、「外掛」源代碼、「外掛」輔助硬件、半成品硬件等。（ｓｌ）

