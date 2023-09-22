《經濟通通訊社２２日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，截至昨

天，９月累斥約９６５６萬元（人民幣．下同）通過集中競價交易方式已累計回購約４０１萬股

Ａ股，佔０﹒０４２％股權，購買的每股最高價為２４﹒５元，每股最低價為２３﹒７８元。

該集團指，自回購於５月１６日實施起至昨天，累斥約８﹒１億元回購約３５７２﹒８萬股

，佔０﹒３７９％股權，購買的每股最高價為２４﹒５元，每股最低價為２１﹒２元。（ｗｈ）

