《經濟通通訊社２２日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，截至昨
天，９月累斥約９６５６萬元（人民幣．下同）通過集中競價交易方式已累計回購約４０１萬股
Ａ股，佔０﹒０４２％股權，購買的每股最高價為２４﹒５元，每股最低價為２３﹒７８元。
該集團指，自回購於５月１６日實施起至昨天，累斥約８﹒１億元回購約３５７２﹒８萬股
，佔０﹒３７９％股權，購買的每股最高價為２４﹒５元，每股最低價為２１﹒２元。（ｗｈ）
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22/09/2023 07:53
《國企紅籌》海爾智家（６６９０）９月斥９６５６萬人幣回購Ａ股
《經濟通通訊社２２日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，截至昨
天，９月累斥約９６５６萬元（人民幣．下同）通過集中競價交易方式已累計回購約４０１萬股
Ａ股，佔０﹒０４２％股權，購買的每股最高價為２４﹒５元，每股最低價為２３﹒７８元。
該集團指，自回購於５月１６日實施起至昨天，累斥約８﹒１億元回購約３５７２﹒８萬股
，佔０﹒３７９％股權，購買的每股最高價為２４﹒５元，每股最低價為２１﹒２元。（ｗｈ）
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