《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，斥約
１﹒２億美元收購商船三井株式會社在利比里亞設立的３家單船公司各４９％股份，參與投資建
造３艘液化天然氣（ＬＮＧ）船舶。
該集團指，３艘１７﹒４萬方液化天然氣船舶將主要服務於新奧液化天然氣的長期運輸需求
。
另外，該集團指，斥約１﹒３億元人民幣購置廣州國際航運大廈第１７層辦公用房，建築面
積約２４０１平方米，用於廣州中心的辦公需求。（ｗｈ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
22/09/2023 07:53
《國企紅籌》中遠海能（１１３８）逾１億美元獲３ＬＮＧ船４９％
《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，斥約
１﹒２億美元收購商船三井株式會社在利比里亞設立的３家單船公司各４９％股份，參與投資建
造３艘液化天然氣（ＬＮＧ）船舶。
該集團指，３艘１７﹒４萬方液化天然氣船舶將主要服務於新奧液化天然氣的長期運輸需求
。
另外，該集團指，斥約１﹒３億元人民幣購置廣州國際航運大廈第１７層辦公用房，建築面
積約２４０１平方米，用於廣州中心的辦公需求。（ｗｈ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰