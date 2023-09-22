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AH股新聞

22/09/2023 07:53

《國企紅籌》中遠海能（１１３８）逾１億美元獲３ＬＮＧ船４９％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，斥約
１﹒２億美元收購商船三井株式會社在利比里亞設立的３家單船公司各４９％股份，參與投資建
造３艘液化天然氣（ＬＮＧ）船舶。
　　該集團指，３艘１７﹒４萬方液化天然氣船舶將主要服務於新奧液化天然氣的長期運輸需求

　　另外，該集團指，斥約１﹒３億元人民幣購置廣州國際航運大廈第１７層辦公用房，建築面
積約２４０１平方米，用於廣州中心的辦公需求。（ｗｈ）

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