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AH股新聞

25/09/2023 15:58

《駐滬專電》上海中原：上周上海新房成交面積回歸合理區間

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海中原地產最新公布的數據顯示，上周
（９月１８日至２４日），上海新建商品住宅成交面積２０﹒８２萬平方米，環比增加
１３９﹒７９％，成交面積回到合理區間內。
　　從成交結構來看，均價在６萬元（人民幣．下同）的中高端改善產品成為市場主力。基於產
品聚焦在中端改善，因此成交均價繼續低位運行，為５﹒６６萬元元╱平方米，環比下跌
５﹒３６％。
　　供應方面，上周出現爆發式增長，為２０﹒８２萬平方米，環比增加１３９﹒７９％。此外
，第九批集中供應樓盤在周末面向市場，總供應面積約８４﹒８萬平方米，為後續成交做鋪墊。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦分析指，雖然政策利好帶來的一波看房、認定高峰過去，市
場焦慮情緒開始抬頭，但數據上已經有好轉，短期也能緩和一下擔憂情緒。至少目前來看，大部
分項目認籌去化都還不錯，持續向好的數據有助於強化穩定市場預期，近期充分的供應為成交保
持在合理區間做鋪墊，加上本周是９月的最後一周，也是三季度末，市場也會為此做一下衝刺。
預計最後一周在翹尾效應的帶動下，成交有看高一線可能。

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