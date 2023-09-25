《經濟通通訊社２５日專訊》近日，「核酸大王」張核子及其背後的深圳市核子基因旗下新

增農業公司，擬經營農業及預製菜相關業務。

國家企業信息公示系統顯示，５月２２日，武漢核子農業科技有限公司成立，註冊資本

５００萬元人民幣，法定代表人為廖磊。該公司由深圳核子基因全資控股，後者實際控制人是張

核子。公司註冊地為湖北省武漢市江夏區鄭店街道東湖高新國際健康城１１棟，與武漢核子華曦

醫學檢驗實驗室註冊地址一致。

另外，天眼查信息顯示，武漢核子農業科技的經營範圍包括穀物種植、農業科學研究和試驗

發展，農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務等。該公司於８月７日申請了兩

項商標，名為「九谷益聖」的文字及圖形。分類均為方便食品，商標服務項目包括：方便米飯、

米、米粉、穀類製品、主要由米製成的凍乾食品、以米或穀物為主的零食小吃、食物製作用生迷

糊以及食用芳香劑。目前商標狀態是「等待實質審查」。

張核子和他的核子基因在過去三年新冠疫情期間迅速建立起核酸檢測帝國而受到關注。當時

，該公司直接或間接持有至少３７家醫學檢測實驗室公司，分布在全國各地省會城市，其中有

１１家成立於疫情前。其後，機構網絡不斷擴張，在去年９月至１１月的三個月內，核子基因一

下子新增了１３家檢測機構，佔總數３５﹒１４％。（ｌｃ）

