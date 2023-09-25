《環富通基金頻道２５日專訊》惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣（Ｋｅｌｌｙ）分

享對不同資產類別的最新看法。她指，過去幾周，房地產和金融領域在中國得到了大力的政策支

持。惠理相信中國經濟正在觸底，預計第四季度將加速復甦。由於估值具有吸引力，中國股市預

計也將接近底部。與此同時，在固定收益領域，亞洲投資級債券因其有吸引力的收益率而繼續吸

引資金流入，而對該地區高收益空間的信心漸增。



＊美國市場短期或更不明朗，中國經濟正在觸底＊



由於聯儲局主席鮑威爾未有暗示政策走向，傑克遜霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）會議

最終影響不大。市場對於加息周期已經結束抑或１１月份會再次加息的看法仍有分歧。政策將主

要取決於數據，因此美國市場的走向在短期內可能會更不明朗。美元仍然非常強勁，因市場預計

美國要到明年中旬才會減息，尤其是聯儲局成員暗示２０２４年放寬政策的空間不大。與此同時

，隨著中國放寬貨幣政策，人民幣繼續走弱，限制了香港及中國股市的上升空間。

中國方面，當局於過去數周在房地產及金融行業推出重大扶持政策，包括放寬對一線城市首

次置業買家的要求及下調按揭利率，以及降低股票交易印花稅。當局亦推出針對性的減稅措施以

支持消費。從過去一周政策放寬後一線城市房屋銷售大幅回升所見，中國經濟正在觸底。預計經

濟將在第四季度加快復甦。過去一周的認沽╱認購比率亦大幅下跌，加上估值吸引，股市亦已接

近觸底。



＊Ａ股市場情緒料逐漸回升，亞股受惠石油等價格上升＊



由於外國投資者沽售於７月份建立的持倉，中國Ａ股於８月份的北向資金流出創下自

２０２０年３月以來新高。人民幣貶值亦打擊外國投資者信心。然而，由於政府的扶持政策強於

預期，加上官員就放寬房地產市場釋出強烈信息，市場情緒正在觸底並應逐漸回升。

由於能源及食品價格近期上升，加上美國工資加快增長，對高通脹的憂慮再度加劇。美元亦

走強，有可能會打擊對亞洲股票的情緒。儘管如此，東南亞有可能因石油、煤炭及食品價格上升

而受惠。



＊油價上漲利好新興市場股市，日圓疲弱利好日股＊



油組與夥伴國╱俄羅斯延長石油減產措施導致油價上漲，加上基本金屬價格觸底，利好新興

市場（亞洲除外）股市。然而，由於美國國債收益率上升，全球流動性收緊，投資者在短期內更

加謹慎。

於８月初出現獲利回吐後，日圓意外疲弱為日本股市帶來利好因素。市場普遍預期日本銀行

將在不久將來維持寬鬆貨幣政策。然而，通脹及工資上漲繼續為日本銀行對收益率曲線控制政策

作出的承諾帶來壓力。該央行於１０月份的會議上作出任何改變均有可能令市場相當意外。另一

方面，由於股本回報率及利潤率不斷改善，日本公司的盈利繼續超出預期。股息及股份回購活動

亦有所增加，是另一個利好市場的因素。



＊亞洲投資級別債券收益率吸引，加息見頂金價將受支持＊



由於平均收益率達６％以上的吸引水平，亞洲投資級別債券繼續吸引資金流入。由於新債供

應仍然緊張，信貸息差持續收窄。隨著市場預期加息周期即將結束，國債收益率已經靠穩。由於

房地產行業得到更多扶持措施，中國高收益債券經過早前的大幅調整後已經回升及靠穩。隨著基

本因素改善，其他亞洲高收益債券表現理想，包括澳門及東南亞債券。然而，中國高收益房地產

發展商仍面臨巨大的流動性壓力，任何違約事件都可能影響市場情緒。商品價格上升利好新興市

場。然而，新興市場債券與美國信貸之間的息差收窄，導致市場的吸引力下降。

黃金動力正在減弱，因短期國債收益率非常吸引。然而，隨著加息見頂，金價將繼續受到支

持。該資產類別亦繼續是應對地緣政治風險加劇的良好對沖工具。

與傳統單一資產或平衡資產組合比較，多元資產策略的波動性較低。然而，股票、債券及商

品等風險資產之間的相關性近期顯著上升。在充滿不確定性及低收益率的環境下，收益成為投資

者必不或缺的回報來源。（ｗａ）

