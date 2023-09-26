《環富通基金頻道２６日專訊》施羅德投資施羅德基金管理（中國）有限公司擬任投資經理

周勻指，庫存周期出現從主動去庫存轉換到被動去庫存的初步跡象，企業盈利下滑較快的階段或

已經過去。從政策層面來看，隨著７月份中國中央政治局會議政策取態的轉變，相關支持政策已

經陸續出台，包括多個一線城市的「認房不認貸」政策，以及針對股票市場的股東減持新規等。

中國內地的經濟周期或處於底位，但結構性因素可能會限制經濟增長的上行空間，居民信心亦需

要一段時間才能恢復。



＊對金融市場保持正面態度，短期經濟基本面或利好利率債＊



投資市場方面，目前Ａ股景氣度偏低，需持續觀望股東權益報酬率（ＲＯＥ）的變動。金融

市場對經濟動能放緩的定價較為充分，息率處於較高位置，因此保持正面態度，並將密切關注後

續支持政策帶來的穩定成長效果。板塊方面，科技板塊基本面出現好轉訊號，但估值處於高位，

而且基金持倉擁擠。雖然消費板塊的估值正處於歷史中下水平，但可能面臨北向資金持續流出的

壓力。 債券方面，目前基金存續期處於高位，擁擠度較高，但短期經濟基本面或利好利率債（

即國債、地方政府債券、政策性金融債等）。

在經濟轉型的背景下，經濟動能在短期內或難以迅速回復，未來會否進一步減息依然值得期

待，因此利率上行空間有限，金融市場走勢波動或是投資良機。信用債方面，目前信用利差壓縮

至歷史低位，加上近期房地產銷售疲弱，市場對於城投債務的擔憂或加劇。另一方面，信用債的

配置需求依然強勁。信用債市場目前可能已較為脆弱，需要關注市場一致預期的轉捩點。

（ｗａ）

