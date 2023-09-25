《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



債券通「南向通」上線兩年，互聯互通深化

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兩年前的９月２４日，債券通「南向通」上線運行。專家表示，兩年來，「南向通」在完善互聯

互通機制、促進跨境資金流動平衡等方面發揮了重要作用，為香港金融市場注入更多新的活力和

能量。



央企戰略性新興產業發展跑出「加速度」

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國務院國資委副主任王宏志９月２３日在第六屆中國企業論壇主題論壇上表示，「中央企業戰略

性新興產業發展基金」正在積極籌設，「中央企業戰略性新興產業發展指數」正式啟動，國資央

企戰略性新興產業發展正跑出「加速度」。



存量首套房貸利率今日起下調

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存量首套房貸利率於２５日起下調。對於符合條件的存量首套住房貸款，借款人無需提交申請，

銀行會統一批量調整，並發送短信通知借款人調整結果，利率調整後於當日起按新的利率水平執

行。





《上海證券報》



存量首套住房貸款利率今起下調

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存量首套住房貸款利率調整今日起正式實施。根據多家銀行此前公告，對於參考貸款市場報價利

率（ＬＰＲ）定價的存量浮動利率首套房貸款，將於９月２５日主動批量調整貸款利率，無需借

款人額外操作。



多家外資金融機構上調中國經濟預測

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中國經濟增速回暖的信號正不斷增強國際金融機構的信心。近期，多家外資金融機構陸續上調對

中國２０２３年ＧＤＰ增速的預測值，認為中國有望實現５％左右的年增長率目標，並認為在需

求復甦的背景下，消費通縮不太可能出現。



充分考慮投融資動態平衡，提高市場活躍度

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財通證券董事長章啟誠在接受專訪時表示，券商作為資本市場上的重要中介，應當積極推進資本

市場向好發展。投行業務上，壓實中介機構責任，嚴格把好ＩＰＯ入口，提高上市公司質量，加

大服務實體經濟的力度。





《證券時報》



共建「一帶一路」中東樣本：優勢互補的雙向奔赴

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中國是中東第一大貿易夥伴，中東則是中國最重要的能源供應方。隨著共建「一帶一路」倡議持

續深入推進，除了傳統的能源基建合作外，雙方在綠色經濟、數字經濟、絲路電商、農業合作、

人文交流等領域的合作也不斷開拓創新。



存量房貸利率調整今起落地，還貸壓力減輕切實可感

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今日起，存量房貸利率調整正式落地實施。２０２２年３月在中國銀行某省分行某支行辦理住房

按揭貸款的宋先生表示，他目前每月還款約１６１９６元（人民幣．下同），調整後月還款約

１１８７７元，這意味著，他每月將少還４３１９元，一年累計少還５１８２８元。



零碳火炬驚艷全場 「綠色亞運」閃耀全球

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９月２３日晚，第十九屆亞洲運動會在浙江省杭州市正式開幕，本屆亞運會開幕式展現了中國對

綠色低碳環保理念的重視，引起了海內外廣泛關注，「綠色亞運」閃耀全球。（ｌｃ）

