《神州經脈》上周五（２２日）尾盤傳出中國監管部門考慮提高境外投資者持股Ａ股比例上

限，刺激Ａ股在最後一小時全面拉升，結果到了今（２５日）早開市，北上資金開閘即逃，地產

及券商股向下，拖累大市表現。到了午後，陸股通淨流出趨勢擴大，不過市況沒有進一步轉差，

滬綜指全日收跌０﹒５４％，報３１１５﹒６１點，深成指跌０﹒５７％，創業板指跌０﹒４％

。

值得留意的是，假期將至兩市成交收縮至７１７９億元（人民幣．下同），較上日成交減少

６﹒２％，陸股通淨流出超過８０億元，創８月２８日以來淨流出新高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３１０９，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１０７點子，創９月８日以來逾兩周新低，全日在７﹒２９２３至７﹒３１３０之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７２７，較上個交易日升２點子，十一連升，續創８月１４

日以來近一個半月新高，上個交易日報７﹒１７２９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 存量首套住房貸款利率調整今日起正式實施。根據多家銀行此前公告，對於參考貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）定價的存量浮動利率首套房貸款，將於９月２５日主動批量調整貸款利率，

無需借款人額外操作。有接近監管層的有關人士表示，存量首套住房貸款利率調整後，利率平均

降幅大約為０﹒８個百分點。據估算，本次調整涉及的客戶可能超過４０００萬，涉及調整的貸

款規模可能達２５萬億元。另外，國家統計局原副局長賀鏗日前表示，全國１４億人口都可能住

不完空置房屋，有這麼多空置房屋再要大力發展房地產是不明智，在這種情況下，房地產企業必

須轉型，早轉型早主動。



２﹒ 中國國新總經理莫德旺日前在中國企業論壇上透露，正在積極籌設千億規模的中央企業戰

略性新興產業發展基金，目前已經得到逾２０家中央企業、地方政府以及相關社會資本的出資意

向支持，將在年內完成籌設和啟動運營。國務院國資委正部署推進央企產業煥新行動和未來產業

啟航行動，聚焦新一代移動通信、人工智能、生物技術、新材料等１５個重點產業領域方向，推

動中央企業加快布局和發展戰略性新興產業，力爭２０２３年中央企業戰略性新興產業布局比重

提高２個百分點以上。



３﹒ 財政部公布２０２３年中央財政支持普惠金融發展示範區名單，包括北京市東城區、豐台

區，天津市濱海新區、津南區、寧波巿、青島巿等８６個示範區。財政部表示，要發揮中央財政

獎補資金引導作用，鼓勵地方財政部門加大配套投入，並協同中國人民銀行當地分支機構、國家

金融監管總局當地監管局加大相關支持，推動財政金融政策形成合力，撬動更多資源投入普惠金

融發展示範區建設。



４﹒ 歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯今日在北京清華大學演講時指出，歐盟無意切斷與

中國的關係，儘管歐盟採取措施降低經濟依賴並去風險，中國可以做很多事情來讓歐盟降低風險

感知。他同時指出，中國的對外關係法和反間諜法模棱兩可，有太多詮釋空間，增加外企的合規

風險，大大降低商業信心，阻礙在中國的新投資，「歐洲公司很難理解其合規義務」。東布羅夫

斯基斯今日與中國國務院副總理在北京共同主持第十次中歐經貿高層對話，預計會表明上述擔憂

。中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會上就有關擔憂回應稱，中方將繼續為各國企業在市場

化、法治化的營商環境下在華合法經營提供機會，又強調中國不是風險的來源，恰恰是防範化解

風險的堅定力量，中歐應當攜手合作，共同抵制和反對將經貿合作泛安全化、泛政治化的行徑。



５﹒ 華為秋季全場景新品發布會今日在深圳舉行，亮相的多款新品包括１３﹒２吋的

ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ，其屏幕採用柔性ＯＬＥＤ屏；Ｍ－Ｐｅｎｃｉｌ（第三代）為全球首

款採用星閃技術的終端產品；智慧屏Ｖ５ Ｐｒｏ旗艦巨幕新品為全球首款隔空觸控電視，搭載

全球首創靈犀指向交互技術，在電視上實現手機操控。華為還發布了全新超高端手機品牌

ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＤＥＳＩＧＮ非凡大師，以及Ｍａｔｅ６０ ＲＳ非凡大師版本，由劉德華

擔任華為Ｍａｔｅ ６０ ＲＳ非凡大師品牌大使。華為並推出首款高端黃金智能手錶

ＨＵＡＷＥＩ ＷＡＴＣＨ ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＤＥＳＩＧＮ非凡大師，支持雙向北斗衛星消

息、百米深潛科技。此外，華為和奇瑞聯合研發的首款轎車智界Ｓ７將於１１月發布，該款車將

在各個規格上超越Ｍｏｄｅｌ Ｓ。



６﹒ 中指研究院數據顯示，９月樓市成交量整體同環比均下降，同比降４１﹒２５％，環比降

４﹒６２％，其中一線成交面積環比小幅上漲４﹒１７％，同比則下降３８﹒３２％，當中北京

環比漲幅最大，為２６﹒９％，深圳則環比跌幅最大為１８﹒１％。二線代表城市成交面積環比

下降５﹒２％，同比降４７﹒２５％，其中蘇州環比跌幅顯著，為２６﹒５６％，寧波環比漲幅

最高，為２６﹒９４％。三四線代表城市成交面積環比下降９﹒１９％，同比下降３２﹒６７％

，東莞和遵義分別為環比漲跌之最，東莞環比大漲８７﹒９２％，遵義環比大跌５８﹒０８％。



７﹒ 杭州亞運期間，數字人民幣Ａｐｐ對境外來華人士的支付服務再升級，上周五新增外卡「

先充後用」功能，境外人士可在使用境外手機號註冊並開通數字人民幣錢包後，先通過Ｖｉｓａ

和Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ的境外卡為錢包充值，再進行支付，餘額可存回至境外卡。境外來華人

士亦可前往銀行服務網點，用現鈔為數字人民幣錢包充值。境外來華人士還可以申領數字人民幣

硬錢包用於日常支付，其中亞運主題數字人民幣卡式硬錢包可在賽事側工商銀行金融服務點現場

兌換。



８﹒ 據英國《金融時報》報道，野村香港中國投行主席王仲何（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｗａｎｇ

Ｚｈｏｎｇｈｅ）被禁離開中國，疑與華興資本（０１９１１）創辦人包凡的調查有關，但王仲

何目前並沒有被拘留。中國外交部發言人汪文斌就有關報道表示不了解情況。王仲何於２０１８

年加入野村，此前曾於２０１１年至２０１６年在工銀國際工作，主力從事業務開發及管理投資

銀行與資本市場業務。（ｓｌ）

