《鍾之日記》９月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



上周五（２２日）尾盤傳出中國監管部門考慮提高境外投資者持股Ａ股比例上限，刺激Ａ股

在最後一小時全面拉升，結果到了今早開市，北上資金開閘即逃，地產及券商股向下，拖累大市

表現。到了午後，陸股通淨流出趨勢擴大，不過市況沒有進一步轉差，滬綜指全日收跌

０﹒５４％，報３１１５﹒６１點，深成指跌０﹒５７％，創業板指跌０﹒４％。

值得留意的是，假期將至兩市成交收縮至７１７９億元人民幣，較上日成交減少６﹒２％，

陸股通淨流出超過８０億元人民幣，創８月２８日以來淨流出新高。

滙豐最新研究報告將今年中國國內生產總值（ＧＤＰ）增長預測，由５﹒３％下調至

４﹒９％，稍低於市場預期，並將明年增長預測由４﹒９％調低至４﹒６％。滙豐預計，明年中

國的貨幣政策立場將更加寬鬆，政策利率和存款準備金率分別調降２０個基點及５０個基點。



＊人民幣走弱，魚缸有壓力＊



美聯儲將在更長時間內維持高利率，令華爾街股市在過去一周調整。中美設立經濟和金融工

作組的消息傳出之後，在美國上市的中概股指數上漲，不過離岸人民幣又再走弱，恒指低開１０

點後跌幅一路擴大，拖累港股插逾３００點，失萬八關，全日收跌３２８點或１﹒８％，報

１７７２９點。主板成交近７４３億元。



＊恒大重組突叫停，一眾內房陪著跌＊



在距離債權人會議召開日期僅剩三天之時，恒大危機突然再升級，中國恒大（０３３３３）

最新公布無法新發債亦不能舉行重組會議。原因是集團銷售情況不如預期，有必要重新審視建議

重組的條款，以匹配其客觀情況和債權人訴求，並指目前情況無法滿足新票據的發行資格，原定

有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。

有熟悉境外債務重組業務的香港律師分析稱，如果恒大擬出新的重組條款，需要與境外債權

人重新簽訂重組支持協議，那麼第二輪重組的難度非常大。恒大爆雷至今，業務每況愈下，如果

境內走到破產重整地步，境外債權人利益可能大幅受損。

中國恒大今日大挫２２％、恒大物業（０６６６６）亦挫１４％。

此外，停牌近１８個月的中國奧園（０３８８３）今日復牌，插水式瀉７２％。奧園在公告

提及，公司境外債務重組相關文件的準備已取得良好進展，並準備向相關法院備案，預期將於不

久後向相關法院開始申請程序，以開展於境外債務重組公告提及的協議安排。

盡管今日是內地存量首套住房貸款利率下調正式實施，分析料為超４０００萬客戶減少利息

支出，涉２５萬億元房貸款，惟內房股籠罩低氣壓，遠洋集團（０３３７７）跌１１﹒６％，融

創中國（０１９１８）跌１０﹒８％，佳兆業（０１６３８）、碧桂園（０２００７）、花樣年

控股（０１７７７）、富力地產（０２７７７）齊齊跌逾７％。



＊華為出新品，中芯逆升支持＊



美國商務部就《晶片法案》發布「國家安全護欄條款」，禁止獲美國補貼的實體於１０年內

在中國和俄羅斯等國家擴大半導體生產，同時禁止受補貼企業與受關注的外國實體進行聯合研究

或技術許可工作。

宏光半導體（０６９０８）挫３﹒１％，華虹（０１３４７）跌１﹒９％，晶門

（０２８７８）跌１﹒５％，上海復旦（０１３８５）跌１﹒５％，中芯（００９８１）受華為

新品發布會帶動，股價全日升１﹒４％。

華為秋季全場景新品發布會今日在深圳舉行，亮相的多款新品包括１３﹒２吋的

ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ，其屏幕採用柔性ＯＬＥＤ屏；Ｍ－Ｐｅｎｃｉｌ（第三代）為全球首

款採用星閃技術的終端產品；智慧屏Ｖ５ Ｐｒｏ旗艦巨幕新品為全球首款隔空觸控電視，搭載

全球首創靈犀指向交互技術，在電視上實現手機操控。華為還發布了全新超高端手機品牌

ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＤＥＳＩＧＮ非凡大師，以及Ｍａｔｅ６０ ＲＳ非凡大師版本，同時，華

為推出首款高端黃金智能手錶ＨＵＡＷＥＩ ＷＡＴＣＨ ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＤＥＳＩＧＮ非

凡大師。





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