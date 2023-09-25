《經濟通通訊社２５日專訊》上周五（２２日）尾盤傳出中國監管部門考慮提高境外投資者

持股Ａ股比例上限，刺激Ａ股在最後一小時全面拉升，外資亦加速流入，滬綜指當日收漲

１﹒５５％。但這把火未能燒到今日，陸股通今早開市衝閘外流，券商股顯著回吐，其中華泰證

券（滬：６０１６８８）挫３﹒８％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒７％，中信証券

（滬：６０００３０）跌２﹒２％，信達證券（滬：６０１０５９）跌２﹒１％，東方財富

（深：３０００５９）跌１﹒９％，中金公司（滬：６０１９９５）走低１﹒７％。

另據《財聯社》引述多家券商、量化私募表示，監管部門近期已發布通知，要求券商經紀、

資管、固定收益交易等部門針對股票程序化交易的制定監管落實方案，完善程序化交易內部管理

制度，加強程序化交易客戶風險評估和管理；及提高程序化交易識別能力等

國金證券公告稱，公司上周五集中競價交易方式首次回購股份５３﹒７１萬股，涉資

４９９﹒９１萬元（人民幣．下同），惟現價跌１﹒５％，報９﹒２７元。

廣發証券（深：０００７７６）公布，收到中證監行政處罰決定書，因未勤勉盡責地對美尚

生態的發行申請文件進行審慎核查，遭沒收收入及罰款共約１０２１﹒６萬元，廣發証券Ａ跌

１％。（ｅｙ）

