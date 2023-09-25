《經濟通通訊社２５日專訊》紫光股份（深：０００９３８）近日公布了對收購新華三剩餘

４９％股權的策略調整。原本的計劃是先進行重組收購，再透過定向增發股份（定增）募資支付

這筆交易，但現在紫光決定先定增再收購，原因是紫光須獲得中國證監會就向特定對象發行股份

的註冊，以滿足有關重組收購交易的先決條件。

紫光股份重組生變，加上美國商務部就《晶片法案》發布「國家安全護欄條款」，紫光股份

現價跌６﹒４％，報２３﹒５８元（人民幣．下同）。

新華三在業內享有「小華為」之稱，並在數字化領域有多年的積累，財務數據也十分亮眼，

２０２１年及２０２２年的淨利潤分別達到３４﹒３４億元和３７﹒３１億元。紫光股份已經透

過紫光國際持有新華三５１％的股權，其計劃是購買新華三另外４９％的股權，以完全控制該公

司，交易金額預計約２４６﹒８５億元。

盡管紫光股份表示，「先定增再收購」的方案對後續收購新華三４９％股權無實質影響，但

有市場分析師指出，由於中證監近期對ＩＰＯ和再融資實施了收緊的監管措施，此前已經有數家

企業選擇撤回再融資申請，這可能給紫光股份的收購方案帶來挑戰。（ｅｙ）

