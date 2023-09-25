《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部就《晶片法案》發布「國家安全護欄條款」

（ｎａｔｉｏｎａｌ ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｇｕａｒｄｒａｉｌｓ），「護欄」條款，針對防止

美方補貼資金被中國或其他對美國國安構成威脅的國家利用。

商務部發聲明指出，最終敲定的「護欄」將確保在《晶片法案》下，製造和技術投資可增強

美國、盟友和合作夥伴的技術和國家安全。「護欄」條款禁止獲美國補貼的實體，１０年內在中

國和俄羅斯等國家擴大半導體生產，同時禁止受補貼企業，與受關注的外國實體，進行聯合研究

或技術許可工作。這個項指定涵蓋對美國國家安全需求至關重要的獨特特性的晶片，包括用於量

子運算、輻射密集環境以及其他專門軍事能力的當前一代和成熟節點晶片。

美國去年８月推出規模２８００億美元的《晶片法案》，其中５２７億美元用於向晶片行業

提供補貼。美國今年３月首次提出「護欄」條款，防止補貼用於損害美國國安活動。

中國外交部例行發言人汪文斌在２２日的例行記者會重申，美方所謂「護欄」是徹頭徹尾的

科技封鎖和保護主義行徑，美國為了維護自身的霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措

施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國，人為推動產業鏈「脫勾斷鏈」，嚴重

違反市場經濟規律和公平競爭原則。對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅

定維護中國企業的正當合法權益。（ｒｙ）

