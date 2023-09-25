《經濟通通訊社２５日專訊》美國貿易代表戴琪表示，期望在年底前完成對中國的３０１關

稅審核工作。

戴琪在一論壇上表示，美中經濟關係既複雜亦有重要性，需非常慎重地考慮，如何重新平衡

全球兩個最大經濟體之間的貿易關係，令情況變得更加公平，會檢視這些關稅是否必要，以及是

否能有效保護美國工人和經濟利益，目標年底前完成。

對於中國高層換屆以來，戴琪仍未與主管經濟事務的國務院副總理何立峰會面，她強調最重

要是雙方保持溝通，已通過各種渠道向中方表達，期望會面和接觸。戴琪又談及歐盟近日宣布對

中國的電動車補貼展開調查，說對歐盟的情況表示同情，又指美國的太陽能板產業，在２０年前

亦面臨類似的競爭。

另外，美國主管經濟、能源與環境的國務院次卿費南德斯在另一個場合向傳媒表示，即使華

府在太陽能板和汽車電池等領域上，致力達至供應鏈多元化，亦難以完全切斷與中國的聯繫。他

指中國未來會繼續成為美國的主要貿易夥伴，但美國必須做到供應多元化，在有需要時亦會作出

批評。

美國前總統特朗普在２０１７年宣布，根據《貿易法》３０１條款，向３５００多億美元的

中國貨品徵收額外關稅。美國政府去年夏天延長措施，但部分貨物獲得豁免。（ｒｙ）

