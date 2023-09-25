《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市福田推出《恢復和擴大消費的若干措施》，從穩定大宗

消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費等六大方面提出１９項措施。

在穩定大宗消費方面，福田區提出擴大新能源汽車消費、支持剛性和改善性住房需求、提升

家裝家居和電子產品消費等措施。《措施》指出：針對涉穩樓盤採用「一樓一策」的方式，成立

專班專項推進，通過強管控資金、引入紓困平台、加大市場推廣等方式，全面強化問題樓盤管理

，確保項目順利交付。（ｒｙ）

