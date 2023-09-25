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AH股新聞

25/09/2023 08:31

《杭州亞運》習近平歡迎韓悳洙出席開幕式，推動中韓合作與時俱進

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平２３日在杭州西湖國賓館，會見來華出席亞運
會開幕儀式的南韓總理韓悳洙。
　　習近平歡迎韓悳洙，並請對方轉達對南韓總統尹錫悅的問候。習近平表示，南韓派出大規模
體育代表團到杭州參賽，體現對這次盛會的重視，南韓作為亞洲體育強國在很多項目上具有優勢
，預祝南韓運動員取得佳績。
　　習近平又指，中國與南韓是搬不走的近鄰，亦是分不開的合作夥伴，建交以來中韓關係快速
發展，為兩國人民帶來重要利益。他說今年是中韓關係邁入第二個３０年的開局之年，兩國關係
走穩走實，符合兩國和兩國人民共同利益，對促進地區和平和發展亦是利好，中方願意與韓方共
同努力，推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進、不斷發展。
　　韓悳洙提到了去年Ｇ２０峰會，韓總統尹錫悅與習近平進行了良好交流。他指出，當前國際
社會面臨諸多挑戰，韓中維持高層交往，有助於推動兩國關係發展，合作因應挑戰。韓德洙還表
示，韓方願同中方一道，致力於發展健康成熟的韓中關係。希望雙方加強經貿合作、人員互動和
文化交流，堅持多邊主義和自由貿易，共同促進世界經濟復甦成長。（ｒｙ）

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