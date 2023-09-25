《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市今早未明朗，上證綜合指數（滬綜指）窄幅低開

０﹒０４％，報３１３１﹒２１點，深成指高開０﹒０２％，車股造好，金融、地產股走低。

注意本周五（２９日）開始為內地中秋、國慶假期，屆時Ａ股將休市至１０月６日，１０月

９日復市，休市期間滬、深股通暫停交易。

中國國新總經理莫德旺透露，正在積極籌設千億規模的中央企業戰略性新興產業發展基金，

目前已經得到逾２０家中央企業、地方政府以及相關社會資本的出資意向支持，將在年內完成籌

設和啟動運營。

專家預計９月或為年內新增專項債單月發行最高峰，１０月可能基本發完剩餘新增專項債。

為緩解地方財政壓力，據多家內地媒體報道，特殊再融資債券或在第四季重啟發行，預計額度在

１萬億元（人民幣．下同）以上，可用於置換隱性債務，以緩釋債務風險，並向１２個高風險省

份傾斜。

美國商務部就《晶片法案》發布「國家安全護欄條款」，禁止獲美國補貼的實體於１０年內

在中國和俄羅斯等國家擴大半導體生產，同時禁止受補貼企業與受關注的外國實體進行聯合研究

或技術許可工作。另外，美國眾議院外交事務委員會主席表示，國會還需要進一步加強對美國公

司在華投資的限制。

房地產銷售情況持續不景，加大房企的流動性風險。中國恒大（０３３３３）公布，由於集

團銷售情況不如預期，認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配其客觀情況和債權人訴求，

並指目前情況無法滿足新票據的發行資格，原定有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。

人民銀行今日進行３１９０億元１４天期逆回購，淨投放１３５０億元。（ｅｙ）



