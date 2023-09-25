《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市今早未明朗，開市後即遭地產及券商股拖累向下，外

資大幅流出，一改上周五（２２日）尾盤強勢，幸得醫藥股拉漲及銀行股靠穩。滬綜指半日跌

０﹒４％，報３１２０﹒２４點，深成指跌０﹒５１％，創業板指跌０﹒４％。

陸股通大幅淨流出近６３億元（人民幣．下同），兩市成交４６４５億元，比上日同時段成

交增４﹒３％。

專家預計９月或為年內新增專項債單月發行最高峰，１０月可能基本發完剩餘新增專項債。

為緩解地方財政壓力，據多家內地媒體報道，特殊再融資債券或在第四季重啟發行，預計額度在

１萬億元以上，可用於置換隱性債務，以緩釋債務風險，並向１２個高風險省份傾斜。



＊恒大風險增，地產股腳軟＊



首套住房貸款利率調整今日正式實施，惟受恒大債務重組有阻滯所影響，地產股頭也不回一

路向下，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌

２﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）走低

１﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１％。

恒大危機升級，中國恒大（０３３３３）無法新發債，重組會議亦要延期。恒大最新公布，

由於集團銷售情況不如預期，認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配其客觀情況和債權人

訴求，並指目前情況無法滿足新票據的發行資格，原定有關建議重組的相關協議安排會議將不會

舉行。

另外，國家統計局原副局長賀鏗表示，全國１４億人口都可能住不完空置房屋。在這種情況

下，房地產企業必須轉型，早轉型早主動。



＊外資又復撤，券商股急回吐＊



上周五尾盤傳出中國監管部門考慮提高境外投資者持股Ａ股比例上限，刺激Ａ股在最後一小

時全面拉升，外資亦加速流入，滬綜指當日收漲１﹒５５％。但這把火未能燒到今日，陸股通今

早開市衝閘外流，券商股顯著回吐，其中華泰證券（滬：６０１６８８）、華鑫股份

（滬：６００６２１）跌３﹒３％，中信証券（滬：６０００３０）跌２﹒９％，中金公司

（滬：６０１９９５）走低２﹒３％，東方財富（深：３０００５９）跌２﹒２％。

另據《財聯社》引述多家券商、量化私募表示，監管部門近期已發布通知，要求券商經紀、

資管、固定收益交易等部門針對股票程序化交易的制定監管落實方案，完善程序化交易內部管理

制度，加強程序化交易客戶風險評估和管理；及提高程序化交易識別能力等。（ｅｙ）

