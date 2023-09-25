《經濟通通訊社２５日專訊》上周五（２２日）尾盤傳出中國監管部門考慮提高境外投資者

持股Ａ股比例上限，刺激Ａ股在最後一小時全面拉升，結果到了今早開市，北上資金開閘即逃，

地產及券商股向下，拖累大市表現。到了午後，陸股通淨流出趨勢擴大，不過市況沒有進一步轉

差，滬綜指全日收跌０﹒５４％，報３１１５﹒６１點，深成指跌０﹒５７％，創業板指跌

０﹒４％。

值得留意的是，假期將至兩市成交收縮至７１７９億元（人民幣．下同），較上日成交減少

６﹒２％，陸股通淨流出超過８０億元，創８月２８日以來淨流出新高。

滙豐最新研究報告將今年中國國內生產總值（ＧＤＰ）增長預測，由５﹒３％下調至

４﹒９％，稍低於市場預期，並將明年增長預測由４﹒９％調低至４﹒６％。滙豐預計，明年中

國的貨幣政策立場將更加寬鬆，政策利率和存款準備金率分別調降２０個基點及５０個基點。



＊地產股走低，恒大危機升級＊



首套住房貸款利率調整今日正式實施，惟受恒大債務重組有阻滯所影響，地產股頭也不回

一路向下，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌

３﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）走低

１﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒４％。

恒大危機升級，中國恒大（０３３３３）無法新發債，重組會議亦要延期。恒大最新公布，

由於集團銷售情況不如預期，認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配其客觀情況和債權人

訴求，並指目前情況無法滿足新票據的發行資格，原定有關建議重組的相關協議安排會議將不會

舉行。

北上資金衝閘外流，券商股顯著回吐，其中華鑫股份（滬：６００６２１）跌３﹒９％，華

泰證券（滬：６０１６８８）跌３﹒３％，中信証券（滬：６０００３０）跌３﹒１％，中金公

司（滬：６０１９９５）走低２﹒８％，東方財富（深：３０００５９）跌２﹒３％。



＊寒武紀捱沽，再有創投股東走人＊



美國商務部就《晶片法案》發布「國家安全護欄條款」，禁止獲美國補貼的實體於１０年內

在中國和俄羅斯等國家擴大半導體生產，同時禁止受補貼企業與受關注的外國實體進行聯合研究

或技術許可工作。

半導體板塊出現震盪行情，思特威（滬：６８８２１３）挫６﹒４％，長川科技

（深：３００６０４）走低５﹒６％，氣派科技（滬：６８８２１６）跌４﹒７％，希荻微

（滬：６８８１７３）走低４﹒１％，晶晨股份（滬：６８８０９９）同跌４﹒１％。

號稱國內ＡＩ晶片第一股的寒武紀（滬：６８８２５６），上市三年來還沒找到盈利模式，

公司最新公告國投創業基金減持套現１４﹒８１億元，基本完成清倉，成為最新一家清倉持股的

創投股東。寒武紀價跌３﹒３％，報１２６﹒１３元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７１４﹒６０ －０﹒６５

上證綜合指數 ３１１５﹒６１ －０﹒５４ ２９４６﹒３６

上證Ａ股指數 ３２６６﹒５６ －０﹒５４

深證成份指數 １０１２０﹒６２ －０﹒５７ ４２３２﹒７６

深圳創業板指數 ２００５﹒２６ －０﹒４０ １９９３﹒６１

上證Ｂ股指數 ２３４﹒６２ ＋０﹒１１

深證Ｂ股指數 １１１６﹒８７ －０﹒２３

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