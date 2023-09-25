《海納智見》國內一系列寬鬆政策有利於強化市場信心，但期指空頭壓力反映波段運作特徵

，市場震盪或將反復。政策底再次確立，市場底值得期待，下半年震盪回升或是主基調。隨著利

好政策的密集發布，總體上市場長期築底回升，突破前高位仍需期待。



９月１５日中國人民銀行下調金融機構存款準備金率，釋放流動性；９月５日，證監會副主

席方星海在中國期貨業協會第六次會員大會上提出要加強對高頻交易等新型交易行為的監管，加

強期現聯動監管，堅決防止過度投機；８月２７日證監會批准降低融資保證金最低比例；進一步

規範股份減持行為；優化ＩＰＯ、再融資監管安排，階段性收緊ＩＰＯ節奏。



美聯儲暫停加息，美國通脹壓力稍緩，但仍有反復。美國８月ＣＰＩ回升至３﹒７％。目前

美國ＣＰＩ已處於低位，美聯儲通過加息抑制通脹取得一定的效果，但仍有反復。美元指數走強

。美聯儲如期暫停加息。據 ＣＭＥ「美聯儲觀察」，市場仍預期年內大概率不會降息，但加息

的可能性仍然存在，預計１２月加息的概率為４５﹒４６％。



場內配置方向有待達成共識，築底格局延續。隨著利好政策的密集發布，下半年主基調或為

震盪回升。但由於場外缺乏增量資金，場內配置方向有待達成共識，市場築底格局延續。市場回

升空間方面，上證指數或面臨２個考驗：第一道考驗關口是上證指數年線３２００點附近，第二

道考驗關口是上證指數今年高點２０２３年５月的３４２４點附近。在第二道阻力位３４２４點

突破前，存量結構性行情或將延續。



四大期指遠季合約呈現升貼水不一，反映部分資金在震盪市中利用期指鎖定收益，對沖風險

、波段運作的特徵：９月１５日當天，股指期貨ＩＦ遠季合約升水５１﹒８２點，ＩＨ遠季合約

升水３９﹒４２點，ＩＣ遠季合約貼水１４﹒６６ 點，ＩＭ遠季合約貼水６０﹒４６點。同時

，股指期貨淨空單分化，除ＩＨ外，股指期貨ＩＦ、ＩＣ淨空單壓力進一步創新高，ＩＭ淨空單

壓力較８月下旬有所回升，截至２０２３年９月１５日，ＩＦ、ＩＨ、ＩＣ、ＩＭ淨空單手數分

別達５１８３１、２９５０９、１８０９２、１０３３５手。



商品方面，政策刺激與金九銀十提振大宗商品。歐佩克產量與消費旺季支撐油價進一步回升

；美元指數回升，黃金價格波動。降準與地產政策落地， 逆周期調節持續修復信心，政策築底

堅實，金九銀十旺季開啟或將拉動鋼鐵與銅需求預期。鋼：政策積極，價格回升；銅：價格承壓

，等待旺季；金：美元沖高，價格波動；原油：供不應求，持續新高。



風險提示：政策落地情況，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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