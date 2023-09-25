《經濟通通訊社２５日專訊》存量首套住房貸款利率調整今日正式實施。根據多家銀行此前

公告，對於參考貸款市場報價利率（ＬＰＲ）定價的存量浮動利率首套房貸款，將於９月２５日

主動批量調整貸款利率，無需借款人額外操作。市場人士認為，這將降低客戶的溝通協調成本，

有利於存量房貸利率調整有序落地。



＊為超４０００萬客戶減少利息支出，涉２５萬億元貸款＊



接近監管層的有關人士表示，存量首套住房貸款利率調整後，利率平均降幅大約為０﹒８個

百分點。據估算，本次調整涉及的客戶可能超過４０００萬，涉及調整的貸款規模可能達２５萬

億元人民幣。

多項房策陸續出台、實施，為激活樓市動力，但事實上房產庫存壓力大，現金流短缺，政策

是否能刺激消費力，有待觀察。國家統計局原副局長賀鏗就表示，全國１４億人口都可能住不完

空置房屋。在這種情況下，房地產企業必須轉型，早轉型早主動。

恒大危機升級，中國恒大（０３３３３）無法新發債亦不能舉行重組會議。恒大最新公布，

由於集團銷售情況不如預期，認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配其客觀情況和債權人

訴求，並指目前情況無法滿足新票據的發行資格，原定有關建議重組的相關協議安排會議將不會

舉行。

好壞消息參半，拖累滬深地產板塊個股近全線跌，金地集團（滬：６００３８３）挫

３﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）跌

１﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）亦跌近１﹒６％。（ｒｙ）

