《經濟通通訊社２５日專訊》中國證監會上周五（２２日）在網站發布關於平安不動產有限

公司向專業投資者公開發行公司債券申請文件的問詢函，稱有人舉報平安不動產曾為一筆２﹒５

億元（人民幣．下同）銀行貸款提供流動性支持，該筆貸款中有２億元逾期，法院裁定平安不動

產應承擔連帶清償責任，但其未予清償，並在發行債券時隱瞞債務違約事宜。中證監要求平安不

動產進行補充說明並披露，亦要求主承銷商、發行人律師進行核查，並對所涉事項是否對發行人

公開發行公司債券條件造成影響發表明確意見。

平安不動產此次發債規模為２０億元，母公司是中國平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８）。

平安不動產對內媒回應稱，該舉報內容不實，公司不存在隱瞞債務違約事宜，相關信息詳見

後續交易所公告。不過據《界面新聞》引述一位平安不動產離職人士表示，平安不動產此前確實

因與房企正榮地產（０６１５８）合作的項目貸款逾期，被法院判決承擔具有連帶清償責任，並

將其列為被執行人，但平安不動產認為公司是在為表外項目提供融資流動性支持，而不是擔保，

所以沒進表內。該人士更表示，中證監早前已經和券商以及平安不動產已經有過溝通，建議將發

債事項先撤下來，但平安不動產並沒有撤，所以才引來監管機構的警示。

記者查閱中國執行信息公開網，發現平安不動產在今年８月２２日新增一條被執行人信息，

執行法院為鄭州市中級人民法院。

這對平安不動產而言只是冰山一角，平安不動產過去曾於房地產公司合作開發多個項目，並

向金融機構出具過多份流動性支持承諾函，但隨著房企爆雷潮出現，合作項目貸款違約增多，導

致平安不動產因擔保問題產生糾紛，據報公司目前在訴訟過程中的還有其他案例，總貸款規模或

達到幾百億元。（ｅｙ）

