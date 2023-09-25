  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/09/2023 12:59

網易遊戲：未成年人中秋國慶假期每晚８至９時可打機

　　《經濟通通訊社２５日專訊》網易遊戲發布關於中秋國慶假期未成年人遊戲限時的通知。通
知顯示，未成年人可以在９月２９日至１０月６日中秋國慶節假期期間，每日晚上８時至９時體
驗遊戲；１０月７、８日（星期六、星期日，為工作日），未成年人無法體驗遊戲。（ｓｌ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

上一篇新聞︰25/09/2023 13:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

下一篇新聞︰25/09/2023 12:32  《駐京專電》財政部公布中央財政支持普惠金融發展示範區名單

其他AH股新聞
More

25/09/2023 13:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

25/09/2023 13:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金