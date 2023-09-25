《經濟通通訊社２５日專訊》網易遊戲發布關於中秋國慶假期未成年人遊戲限時的通知。通
知顯示，未成年人可以在９月２９日至１０月６日中秋國慶節假期期間，每日晚上８時至９時體
驗遊戲；１０月７、８日（星期六、星期日，為工作日），未成年人無法體驗遊戲。（ｓｌ）
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25/09/2023 12:59
網易遊戲：未成年人中秋國慶假期每晚８至９時可打機
《經濟通通訊社２５日專訊》網易遊戲發布關於中秋國慶假期未成年人遊戲限時的通知。通
知顯示，未成年人可以在９月２９日至１０月６日中秋國慶節假期期間，每日晚上８時至９時體
驗遊戲；１０月７、８日（星期六、星期日，為工作日），未成年人無法體驗遊戲。（ｓｌ）
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