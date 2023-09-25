《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》報道，中央統戰部部長石泰峰９月２２至２４日

在江蘇調研，到南京、鎮江等地考察民營企業，了解民營經濟發展情況；深入宗教院校和宗教活

動場所，調研推進中國宗教中國化工作和宗教人才培養情況，並走訪非遺項目保護單位和非遺創

新基地，聽取民族宗教非遺項目保護利用情況介紹。

石泰峰指出，要進一步做好民營經濟和宗教領域統戰工作。要優化民營經濟發展環境，引導

民營經濟人士正確理解「兩個毫不動搖」、「兩個健康」的方針政策，把握大局、堅定信心，大

力弘揚企業家精神，提升科技創新能力，走好民營經濟高質量發展之路。加強思想政治引領，持

續推動構建親清政商關係，引導民營經濟人士樹立家國情懷，加強企業文化建設，履行社會責任

，積極投身強國建設、民族復興的宏偉事業。

石泰峰強調，要發揮宗教在促進文明交流互鑑中的積極作用，對外宣傳好中國宗教信仰自由

政策。堅持全面從嚴治教，完善宗教團體的內部規章制度，加強對宗教教職人員的管理，提高宗

教界人士的守法遵規意識。支持宗教團體辦好宗教院校，堅持正確辦學方向，提高教學水平，努

力培養政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的宗教界代表人士。

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