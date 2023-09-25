《經濟通通訊社２５日專訊》歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯今日在北京清華大學演

講時指出，歐盟無意切斷與中國的關係，儘管歐盟採取措施降低經濟依賴並去風險，中國可以做

很多事情來讓歐盟降低風險感知。

東布羅夫斯基斯在演講中表示，歐洲與中國的經濟關係深厚，而歐洲和中國都是全球經濟和

機構的支柱，兩者之間的合作仍有必要。他同時指出，中國今年公布的兩部新法律－－對外關係

法和反間諜法，分別對有損中國國家利益的行為提出警告和禁止傳遞國家安全相關信息，惟這些

法律模棱兩可，有太多詮釋空間，增加外企的合規風險，大大降低商業信心，阻礙在中國的新投

資，「歐洲公司很難理解其合規義務」。

東布羅夫斯基斯今日將與中國國務院副總理在北京共同主持第十次中歐經貿高層對話，預計

會對何立峰表明上述擔憂。預計東布羅夫斯基斯還將重申歐盟對貿易不平衡的不滿，並解釋歐盟

的去風險戰略。東布羅夫斯基斯表示，「我們的戰略不是保護主義，也不分國家」。

歐盟執委會最近宣布，將對中國電動汽車展開反補貼調查，以保護歐洲生產商免受大量中國

廉價電動汽車進口影響。歐盟表示，對競爭持開放態度，包括電動汽車領域的競爭，但競爭必須

公平。中方則抨擊這項調查屬保護主義行為，強調以貿易保護主義的手段來「去風險」是中方不

能接受且堅決反對。（ｓｌ）

