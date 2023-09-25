《經濟通通訊社２５日專訊》中指研究院數據顯示，９月樓市成交量整體同環比均下降，同

比降４１﹒２５％，環比降４﹒６２％，其中一線城市環比小幅回升，二三四線城市跌幅擴大。

９月一線成交面積環比小幅上漲４﹒１７％，同比則下降３８﹒３２％。北京環比漲幅最大

，為２６﹒９％；廣州次之，為１５％；深圳跌幅最大為１８﹒１％，上海則跌６﹒１％。同比

來看，四大一線城市均降幅明顯，其中深圳降幅最大為５２﹒１％。



＊二三四線城市成交量跌，深圳上海庫存上升＊



二線代表城市成交面積環比下降５﹒２％，同比降４７﹒２５％。其中蘇州環比跌幅顯著，

為２６﹒５６％；寧波環比漲幅最高，為２６﹒９４％。

三四線代表城市成交面積環比下降９﹒１９％，同比下降３２﹒６７％。其中東莞和遵義分

別為環比漲跌之最，東莞環比大漲８７﹒９２％，遵義環比大跌５８﹒０８％。

監測的８個城市中，庫存面積總量略升２﹒２５％，其中深圳漲幅最高，為８﹒４２％，上

海次之，為７﹒８７％；北京則下降１﹒２５％。

土地方面，監測城市總體供求同比下滑，宅地推出量同比降逾四成，整體成交方面量價齊跌

，一線城市成交量降近一倍。出讓金總額同比降近八成，廣州攬金逾２０４億元人民幣領跑，長

三角地區宅地密集入市，佔據出讓金總額榜單十一席。房企融資類型以中期票據為主，房企拿地

城市集中在廣州、寧波、杭州、鄭州、紹興等城市。（ｓｌ）

