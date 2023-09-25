《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平出席浙江杭州開幕式前在浙江多地考察，回京

途中則去到山東棗莊市協察。據官媒《新華社》報道，習近平２０－２１日先後去到金華義烏、

紹興楓橋鎮等地，深入農村、商貿市場、陳列館、文化園區等進行調研；２４日下午去到棗莊嶧

城區冠世榴園了解當地石榴種植情況。其中在義烏國際商貿城，習近平通過電子屏幕實時了解商

貿城運營及「義新歐」班列運行情況，並與商戶、小企業主代表交流。習近平強調，義烏小商品

闖出了大市場、做成了大產業，走到這一步很了不起，商貿城要再創新輝煌，為拓展國內國際市

場、暢通國內國際雙循環作出更大貢獻。

習近平於２１日下午聽取了浙江省委和省政府工作匯報，對浙江各項工作取得的成績給予肯

定，並對浙江提出了新要求。其中在產業發展方面，浙江要在以科技創新塑造發展新優勢上走在

前列，把增強科技創新能力擺到更加突出的位置，整合科技創新力量和優勢資源，在科技前沿領

域加快突破；並要強化企業科技創新主體地位，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，加快

科技成果落地轉化。

此外，要把實體經濟作為構建現代化產業體系的根基，引導和支持傳統產業加快應用先進適

用技術，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。深化國家數字經濟創新發展試驗區建設，打

造一批具有國際競爭力的戰略性新興產業集群和數字產業集群。加強科技基礎能力建設，深化科

技體制改革，打造科創高地。從全球視野布局產業鏈供應鏈建設，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和

安全水平。堅定不移推動發展方式綠色轉型，建立完善綠色低碳循環發展的經濟體系。（ｓｌ）

