《經濟通通訊社２５日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行
２０２３年度第１５期中期票據，債券發行額為２０億元人民幣，發行利率為３﹒０８％，期限
為２＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣。
該集團指，債券募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的
債券，而債券由中信證券、中信建投證券和中國銀行作為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、
集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）
25/09/2023 07:53
《國企紅籌》華能國電（００９０２）發中期票據，籌２０億人幣
《經濟通通訊社２５日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行
２０２３年度第１５期中期票據，債券發行額為２０億元人民幣，發行利率為３﹒０８％，期限
為２＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣。
該集團指，債券募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的
債券，而債券由中信證券、中信建投證券和中國銀行作為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、
集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰