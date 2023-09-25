《經濟通通訊社２５日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行

２０２３年度第１５期中期票據，債券發行額為２０億元人民幣，發行利率為３﹒０８％，期限

為２＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣。

該集團指，債券募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的

債券，而債券由中信證券、中信建投證券和中國銀行作為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、

集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）

