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AH股新聞

25/09/2023 07:53

《國企紅籌》華能國電（００９０２）發中期票據，籌２０億人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行
２０２３年度第１５期中期票據，債券發行額為２０億元人民幣，發行利率為３﹒０８％，期限
為２＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣。
　　該集團指，債券募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的
債券，而債券由中信證券、中信建投證券和中國銀行作為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、
集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）

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