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AH股新聞

26/09/2023 09:23

《駐京專電》李強歡迎敍利亞共建「一帶一路」，願擴大經貿往來

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李強在北京會見敍利亞總統巴
沙爾時表示，中方歡迎敍方參與共建「一帶一路」，將繼續支持敍方開展重建，恢復發展。中方
願同敍方擴大經貿往來，進口更多敘優質產品，加強文旅、青年、地方等人文領域交流合作。中
方願同敘方加強協作，有力打擊恐怖主義，維護雙方共同安全。當今世界並不太平，雙方要進一
步團結合作，抵御風險、反對霸權，捍衛國際公平正義，更好維護兩國及廣大發展中國家共同利
益。
　　巴沙爾表示，中國在國際事務中發揮著重要作用，敘中關係日益鞏固，互信不斷深化，敘方
對和中國建立戰略伙伴關係深感自豪。敘方支持習近平主席提出的「一帶一路」倡議和三大全球
倡議，願同中方一道落實上述倡議，進一步深化經濟、人文等領域合作，維護雙方共同利益。
　
＊鼓勵中企參與尼泊爾產能、農業基礎設施等領域開發建設＊
　
　　此外，李強當日在與尼泊爾總理普拉昌達舉行會談時表示，中方願同尼方加強發展戰略對接
，鞏固擴大務實合作；中方願同尼方持續提升口岸、公路、鐵路、航空等連通水平，加快推進中
尼跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設。他又稱，雙方要以高質量共建「一帶一路」為主線，把兩
國合作進一步引向深入；中方願進口更多尼泊爾優質農產品，鼓勵中國企業參與尼泊爾產能、農
業基礎設施等領域開發建設。

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