《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國新辦就《攜手構建人類命運共同體：中

國的倡議與行動》白皮書舉行發布會。國家發改委副主任叢亮在談到境外合作項目合作時表示，

下一步，發改委將會同有關部門，繼續堅持以共建「一帶一路」為引領，與合作國有關方面加強

政策、機制和項目對接，持續打造優質標誌性工程和推動「小而美」項目，深入推進基礎設施、

民生項目等重點領域合作。

他表示，十年來，中國堅持以共建「一帶一路」為引領，協同推動境外合作項目取得積極進

展。比如，中老鐵路安全穩定運營２１個月，發送旅客超２０９０萬人次、運輸貨物超２５３６

萬噸，並實現與中歐班列的聯線貫通。又如，希臘比雷埃夫斯港自中遠海運入股後，貨物吞吐量

從２０１０年的８８萬標準箱增加到２０２２年的５００多萬標準箱，綜合指標重回世界十大航

運樞紐之列。



＊三方面與共建國家深化綠色絲綢之路建設＊



叢亮表示，將繼續與共建國家深化綠色絲綢之路建設，更好保護環境、促進發展、造福人民

。重點有三個方面。一是全面夯實綠色發展合作基礎，推動綠色絲綢之路建設與聯合國可持續發

展議程深入對接，推進重大合作項目落實見效。二是大力拓展綠色發展合作空間，完善「一帶一

路」綠色發展國際聯盟等平臺，圍繞基建、能源、交通、金融、科技、標準以及應對氣候變化等

重點領域，共謀綠色發展。三是持續強化綠色發展能力建設，把促進經濟社會發展全面綠色轉型

作為長久之策，

