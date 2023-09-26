《經濟濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市副市長解冬今日在上海市政府新

聞發布會上公布，國際奧委會近日正式確認，上海將作為奧運會資格系列賽的主辦城市之一，於

明年５月１６日至１９日在上海黃浦濱江舉辦奧運會資格系列賽其中一站的比賽（包括自由式小

輪車、滑板、霹靂舞和攀岩４個項目）。

此外，上海還成功引進了國際知名極限運動賽事「ＦＩＳＥ國際極限運動嘉年華」。明年

１０月，ＦＩＳＥ世界巡回賽上海站將在濱江西岸舉辦。該賽事１９９７年起源於法國南部城市

蒙彼利埃，這既是極限運動嘉年華，也是眾多運動員心中殿堂級賽事。在明年９月下旬，上海還

將舉辦環上海新城自行車賽，以自行車繞圈賽和公路賽為主，擬邀請來自世界各地約２２支車隊

參加專業組比賽，同時設置業餘組，為騎行愛好者提供比賽平台。賽事為期３天，騎行線路覆蓋

上海嘉定、松江、青浦、奉賢、南匯５個新城。

解冬表示，今年在上海已舉辦和將舉辦的國際國內重大賽事共計１２１項，其中在１０月份

舉辦的大賽就達１９項。國慶長假期間，上海網球大師賽和２０２３上海超級杯將先後開賽。明

年，Ｆ１中國大獎賽、上海環球馬術冠軍賽等大家熟悉的國際賽事都將回歸，上馬、上艇、上帆

、明日之星系列賽、ＭＡＧＩＣ３青少年三對三籃球賽等自主品牌賽事好戲連台。未來三年，上

海還將舉辦２０２４年四大洲花樣滑冰錦標賽、２０２５年世界賽艇錦標賽、２０２６年場地自

行車世界錦標賽等多項重大賽事。

