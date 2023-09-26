《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平：始終幹在實處走在前列勇立潮頭
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國家主席習近平近日在浙江考察時強調，要聚焦建設共同富裕示範區，堅持一張藍圖繪到底，持
續推動「八八戰略」走深走實，始終幹在實處、走在前列、勇立潮頭，奮力譜寫中國式現代化浙
江新篇章。
「加長版黃金周」將至，旅遊業復甦提速
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今年中秋節和國慶節的「加長版黃金周」，將進一步釋放消費潛力，「一票難求」等詞條衝上熱
搜。中國鐵路數據顯示，９月２２日，鐵路售票量達２６９５﹒２萬張，再創單日售票量歷史新
高。９月１３日至２２日，鐵路已累計發售車票１﹒９９億張。
政策效果漸顯，民企生產經營預期改善
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國家統計局數據顯示，８月製造業生產經營活動預期指數和服務業業務活動預期指數分別為
５５﹒６％和５７﹒８％，均保持在較高景氣區間。
《上海證券報》
習近平：始終幹在實處走在前列勇立潮頭
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國家主席習近平近日在浙江考察時強調，要聚焦建設共同富裕示範區，堅持一張藍圖繪到底，持
續推動「八八戰略」走深走實，始終幹在實處、走在前列、勇立潮頭，奮力譜寫中國式現代化浙
江新篇章。
一個月逾百家上市公司股東按下減持「終止鍵」
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據統計，從８月２７日中證監宣布進一步規範股份減持行為至今，已有超過百家上市公司的股東
終止減持計劃。其中，上市公司控股股東、實際控制人、董監高是終止減持的「主力」，在終止
減持案例中佔比約八成。
加快引導長期資金入市 ，健全資本市場制度體系
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對於資本市場投資端改革，國海證券總裁盧凱日前在接受專訪時表示，證券公司應從三方面發力
：一是為資本市場引入優質的證券化資產；二是為投資者提供多層次、全方位的金融服務；三是
加強投資者教育，以專業能力引導市場預期。
《證券時報》
習近平：始終幹在實處走在前列勇立潮頭
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國家主席習近平近日在浙江考察時強調，要聚焦建設共同富裕示範區，堅持一張藍圖繪到底，持
續推動「八八戰略」走深走實，始終幹在實處、走在前列、勇立潮頭，奮力譜寫中國式現代化浙
江新篇章。
「聰明錢」真聰明嗎？六問六答透視北向資金
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近期，北向資金流入流出受到境內投資者廣泛關注，有人將其視為外資看多看空Ａ股的「風向標
」。業內人士指出，這種看法是片面的，北向資金難以反映Ａ股市場的總體態勢，不能簡單將北
向資金的淨流入流出認為是市場的漲跌風向標。
尋求合作共贏最大公約數
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９月２５日，第十次中歐經貿高層對話成功舉行。作為中歐關係的「三大支柱」之一（另外兩個
分別為中歐高級別人文交流對話機制和中歐高級別戰略對話），中歐經貿高層對話自２０２０年
以來首次恢復線下對話。（ｌｃ）
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