《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：始終幹在實處走在前列勇立潮頭

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國家主席習近平近日在浙江考察時強調，要聚焦建設共同富裕示範區，堅持一張藍圖繪到底，持

續推動「八八戰略」走深走實，始終幹在實處、走在前列、勇立潮頭，奮力譜寫中國式現代化浙

江新篇章。



「加長版黃金周」將至，旅遊業復甦提速

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今年中秋節和國慶節的「加長版黃金周」，將進一步釋放消費潛力，「一票難求」等詞條衝上熱

搜。中國鐵路數據顯示，９月２２日，鐵路售票量達２６９５﹒２萬張，再創單日售票量歷史新

高。９月１３日至２２日，鐵路已累計發售車票１﹒９９億張。



政策效果漸顯，民企生產經營預期改善

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國家統計局數據顯示，８月製造業生產經營活動預期指數和服務業業務活動預期指數分別為

５５﹒６％和５７﹒８％，均保持在較高景氣區間。





《上海證券報》



習近平：始終幹在實處走在前列勇立潮頭

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國家主席習近平近日在浙江考察時強調，要聚焦建設共同富裕示範區，堅持一張藍圖繪到底，持

續推動「八八戰略」走深走實，始終幹在實處、走在前列、勇立潮頭，奮力譜寫中國式現代化浙

江新篇章。



一個月逾百家上市公司股東按下減持「終止鍵」

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據統計，從８月２７日中證監宣布進一步規範股份減持行為至今，已有超過百家上市公司的股東

終止減持計劃。其中，上市公司控股股東、實際控制人、董監高是終止減持的「主力」，在終止

減持案例中佔比約八成。



加快引導長期資金入市 ，健全資本市場制度體系

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對於資本市場投資端改革，國海證券總裁盧凱日前在接受專訪時表示，證券公司應從三方面發力

：一是為資本市場引入優質的證券化資產；二是為投資者提供多層次、全方位的金融服務；三是

加強投資者教育，以專業能力引導市場預期。





《證券時報》



習近平：始終幹在實處走在前列勇立潮頭

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國家主席習近平近日在浙江考察時強調，要聚焦建設共同富裕示範區，堅持一張藍圖繪到底，持

續推動「八八戰略」走深走實，始終幹在實處、走在前列、勇立潮頭，奮力譜寫中國式現代化浙

江新篇章。



「聰明錢」真聰明嗎？六問六答透視北向資金

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近期，北向資金流入流出受到境內投資者廣泛關注，有人將其視為外資看多看空Ａ股的「風向標

」。業內人士指出，這種看法是片面的，北向資金難以反映Ａ股市場的總體態勢，不能簡單將北

向資金的淨流入流出認為是市場的漲跌風向標。



尋求合作共贏最大公約數

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９月２５日，第十次中歐經貿高層對話成功舉行。作為中歐關係的「三大支柱」之一（另外兩個

分別為中歐高級別人文交流對話機制和中歐高級別戰略對話），中歐經貿高層對話自２０２０年

以來首次恢復線下對話。（ｌｃ）

