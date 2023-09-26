《神州經脈》滬深股市今日（２６日）氣氛快速回歸到上周的沉寂狀態，儘管多個科技概念

板塊有炒作，但華為概念在一連串華為新品發布後現沽壓，加上電信、汽車、軍工、醫藥、白酒

等板塊集體領跌，滬綜指半日收市逼近穿三千一，並一直維持這個狀態直到全日收市，滬指收跌

０﹒４３％，報３１０２﹒２７點，險守三千一，深成指跌０﹒６％，創業板指跌０﹒７７％。

內地即將迎來「加長版黃金周」共８天的中秋國慶節假期，市況已顯淡靜，兩市全日成交

６６５６億元（人民幣．下同），不足七千億，按日跌７﹒３％，陸股通淨流出６３億元，連續

兩天流出。

官方中間價今日持穩在一個半月高位，報７﹒１７２７，與上個交易日相同，較市場預測偏

強近１４５０點，為本輪監管啟動過濾機制以來最大水平。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今早高開後維持區間波動，近中午一度逼近７﹒３１６２的每日波幅上限，至尾盤抽升上日內高

位後略有回吐，收報７﹒３０１９，較上個交易日４時３０分收盤價升９０點子，全日在

７﹒２９６０至７﹒３１２５之間波動。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《路透》等多家外媒報道，美國商務部工業和安全局當地時間２５日宣布將２８個實體

和個人列入出口管制「黑名單」，當中包括５家俄羅斯企業以及中國１０家企業和１名個人。美

國指責其中俄羅斯的ＳＭＴ－ｉＬｏｇｉｃ和總部位於香港的Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ

Ｌｉｎｋｓ Ｌｔｄ等企業為俄羅斯在俄烏戰爭中提供無人機零部件。上述兩企在５月已成為美

國前一輪制裁的目標。另外，美國財政部１９日以涉伊朗無人機和軍用飛機開發為由，宣布制裁

中國、伊朗、俄羅斯和土耳其的７名個人和４家實體企業，當中包括中國的１家實體和２名個人

－－深圳嘉思博科技有限公司及其董事總經理蘇春鵬，以及桂林阿爾法橡塑科技有限公司的董事

董文博。美國指責伊朗向俄羅斯提供用於轟炸烏克蘭平民的無人機。中國商務部發言人今日表示

，中方對美方制裁堅決反對，敦促美方立即停止對中國企業和個人的無理打壓。



２﹒ 第十次中歐經貿高層對話２５日舉行，國務院副總理何立峰在會上表示，中國願意擴大從

歐盟進口，希望歐盟取消向中國出口高科技產品的限制。歐盟執委會副主席、貿易執委東布洛夫

斯基則指，中國及歐盟雙方同意繼續討論可能建立的中歐原材料供應鏈透明機制，雙方亦將成立

一個金融監管工作組。而據中國商務部新聞發言人表示，中歐雙方在會上就宏觀經濟政策協調、

產業鏈供應鏈合作、改善營商環境、世貿組織改革、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成

果和共識，包括反對脫勾斷鏈、討論建立原材料供應鏈預警機制和出口管制對話機制，並將成立

副部長金融工作組，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作等。此外，中國駐歐盟使團團

長傅聰透露，下個月歐盟外交與安全政策高級代表博雷利將訪華舉行高級別戰略對話。博雷利此

前兩度計劃訪華都因故延期和取消。



３﹒ 瑞銀集團與工商銀行今日簽署全面戰略合作備忘錄，雙方將在資產管理、財富管理、投資

銀行以及企業銀行等多領域探索戰略合作。不同於以往中外資銀行合作多聚焦於理財子公司、公

募基金等部分業務領域，或是較為單一的投資入股，這次瑞銀與工行著眼開展全面業務合作，為

中外資銀行的首次全面合作。另外，阿聯酋主權財富基金穆巴達拉投資公司開設了北京辦公室。

截至二季度末，阿布扎比投資局和科威特投資局兩隻主權財富基金投資Ａ股上市公司達６２家，

並且出現在數十家Ａ股上市公司前十大流通股股東名單中。



４﹒ 內地今年中秋國慶有長達８天假期，百度地圖、攜程等機構聯合發布報告，預測今年十一

出行熱度將是近年最高，人口遷徙總量或超去年２００％；全國高速整體擁堵程度較去年上漲或

超９０％，創近年同期最高。其中攜程十一旅遊產品預訂量顯示，旅遊相關預訂量提早升溫，同

比去年增長４４２％；西部自駕遊等深度遊成十一出遊主要趨勢，亞洲國家依然是出境遊首選，

其中日本位列熱門傳統目的地國家榜首。



５﹒ 塔利班內政部發言人向外媒透露，塔利班正在阿富汗各城市建立大規模的監控攝像頭網絡

，並可能恢復採用美國在２０２１年撤軍之前擬定的監察系統計劃。據《路透》報道，塔利班計

劃在首都喀布爾增加安裝數千個監控頭，並已於８月與中國電信設備製造商華為就潛在合作進行

了「簡單交談」，但尚未達成任何合同或確定計劃。中國外交部發言人毛寧曾於９月１８日就此

事回應稱，不掌握上述提到的情況，中方一貫支持阿富汗和平重建進程，支持中國企業按照市場

原則同阿富汗開展相關的務實合作。



６﹒ 在「雙減」政策下，教育部近日頒布《校外培訓行政處罰暫行辦法》，對違規學科類校外

培訓嚴加規管並明確相關罰則，自今年１０月１５日起施行。社交平台隨即出現１０月１５日起

「全面禁止校外補課」、「教育部禁止補課」等話題。中國民辦教育協會今日發文強調，「１０

月１５日起全面禁止校外培訓」是對《辦法》的誤讀誤解，指《辦法》並非要全面禁止校外培訓

，而是要依法管理校外培訓，讓合規者受到保護，讓違法者付出代價，使校外培訓在法治軌道上

運行，推動行業健康發展。



７﹒ 上海市副市長解冬今日在上海市政府新聞發布會上公布，國際奧委會近日正式確認，上海

將作為奧運會資格系列賽的主辦城市之一，於明年５月１６日至１９日在上海黃浦濱江舉辦奧運

會資格系列賽其中一站的比賽（包括自由式小輪車、滑板、霹靂舞和攀岩４個項目）。此外，上

海還成功引進了國際知名極限運動賽事「ＦＩＳＥ國際極限運動嘉年華」。明年１０月，

ＦＩＳＥ世界巡回賽上海站將在濱江西岸舉辦。



８﹒ 北京下月舉辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇。外交部發言人汪文斌表示，論壇籌備工

作正持續推進，已有來自１３０多個國家的代表確認與會。中方已邀請俄羅斯總統普京出席一帶

一路高峰論壇，並順道訪華。被問到俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣公司和俄羅斯石油公司的負責

人會否隨同普京訪華，汪文斌未有正面回應，只表示歡迎積極參與共建「一帶一路」夥伴到北京

共商合作大計，共謀發展之道。（ｓｌ）

