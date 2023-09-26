《鍾之日記》９月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



滬深股市氣氛快速回歸到上周的沉寂狀態，儘管多個科技概念板塊有炒作，但華為概念在一

連串華為新品發布後現沽壓，加上電信、汽車、軍工、醫藥、白酒等板塊集體領跌，滬綜指半日

收市逼近穿三千一，並一直維持這個狀態直到全日收市，滬指收跌０﹒４３％，報

３１０２﹒２７點，險守三千一，深成指跌０﹒６％，創業板指跌０﹒７７％。

內地即將迎來「加長版黃金周」共８天的中秋國慶節假期，市況已顯淡靜，兩市全日成交

６６５６億元（人民幣．下同），不足七千億，按日跌７﹒３％，陸股通淨流出６３億元，連續

兩天流出。

離岸人民幣香港銀行同業拆息（ＣＮＨ ＨＩＢＯＲ）今日主要期限利率全線反彈，其中一

周及兩周期齊漲５５個基點，均觸及２０１８年１０月９日以來最高。隔夜利率亦漲６８基點至

５﹒２０５３厘，創去年４月７日以來新高。



＊港股再創今年新低＊



港股低開低走，午後恒指曾急挫逾３００點，低見１７３７９，刷新去年１１月以來新低，

收報１７４６６點，跌２６２點或跌１﹒５％，主板成交近８２５億元。藍籌僅七隻股份錄升幅

。至於科指今日亦大跌１﹒７％，收報３８１７。



＊恒大重組夭折，或藏財富轉移爭奪戰＊



恒大危機在近日層層升級，在債務重組會議取消之後一日，恒大地產宣布一筆４０億元的境

內債未能按期兌付本息，與此同時，內媒《財新》獨家報道恒大集團前行政總裁夏海鈞和前財務

長潘大榮被中國相關部門控制。分析認為，恒大危機發酵至今，料應該不會導致恐慌情緒再度爆

發，但是房地產行業的困境還是會持續，對地方財政也在造成很大的負擔。

中國恒大股價跌８﹒１％，報０﹒３９５元；恒大物業（０６６６６）升３％，恒大汽車

（００７０８）無升跌。其他內房股亦跌，融創中國（０１９１８）跌６﹒７％，碧桂園

（０２００７）跌４﹒２％，越地（００１２３）跌３﹒８％，龍湖（００９６０）跌３﹒３％

，雅居樂（０３３８３）跌３﹒１％，中國金茂（００８１７）跌２﹒９％，合生創展集團

（００７５４）跌１﹒８％。

恒大以新還舊的重組方案恐怕已胎死腹中，持有逾１９１﹒５億美元境外債的「債權人特別

小組」此前已有７７％投下支持票，如今恐怕連債息都收不回。不少人認為，Ａ組債權人中佔比

最多的就是恒大自己，通過重組可保全自己手上的美元債權，確保未來落袋為安，不過恒大卻以

「銷售情況不如預期」這樣不合理的理由而剎停境外債重組會議，再加上恒大多個主管被當局控

制，外界不禁猜測這其中是否有監管機構的「功勞」。



＊華為發布會避談晶片，概念股失望下跌＊



各界矚目華為「王者回歸」，其９月２５日舉行的２０２３秋季全場景新品發布會甚至請來

了明星劉德華造勢。然而，萬眾期待中，全場發布會卻未提Ｍａｔｅ ６０系列手機以及最具懸

念的麒麟晶片，有內地網友稱這「是發布了個寂寞嗎？」

華為常務董事、終端ＢＧＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東主持發布會，只輕描

淡寫地介紹了一句：「華為Ｍａｔｅ６０系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加

班加點緊急生產。」隨後表示發布會將不會再提先鋒計劃產品，主要聚焦全場景產品。

多款新品包括ＨＵＡＷＥＩ ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １３﹒２、 超高端品牌

Ｕｌｔｉｍａｔｅ Ｄｅｓｉｇｎ非凡大師以及汽車業務的進展，成為余承東重點介紹的內容。

Ｍａｔｅ ６０系列技術參數、晶片等外界最關注的信息，在這場發布會上依然沒有提及。這不

禁讓人猜想，目前已銷售一空的Ｍａｔｅ ６０系列手機，以及它所有零部件是否真正實現全部

「自主生產」。

華為概念今日捱沽，中芯（００９８１）挫２﹒３％，華虹（０１３４７）跌１﹒２％，中

興（００７６３）及ＡＳＭＰＴ（００５２２）跌幅輕微。



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