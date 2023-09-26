《經濟通通訊社２６日專訊》被視為「減肥神藥」、可治療糖尿病的ＧＬＰ－１受體激動劑

類藥物前景備受大行看好，且科學家正研究其更多療效，不止美股相關藥廠股價飆升，滬深股市

減肥藥概念近期亦猛漲，其中常山藥業（深：３００２５５）漲勢洶猛，昨日（２５日）收盤漲

停，而在９月１１日至２５日的１１個交易日中，股價累計漲幅高達１５０％。

常山藥業本是一家肝素企業，令其近期連連大漲的卻是其自２０１３年開始研發的降糖藥「

艾本那肽」。常山藥業昨（２５日）晚發布股票交易異常波動公告稱，公司開展的艾本那肽臨床

試驗，適應症為治療２型糖尿病，不涉及肥胖適應症。公司尚未開展艾本那肽針對肥胖或減重的

臨床試驗，且公司沒有涉及減肥功效產品的收入。公司的艾本那肽注射液尚未上市銷售，最終能

否獲批上市及獲批時間仍存在不確定性，即使未來艾本那肽上市，也面臨較高的市場競爭風險，

盈利情況存在較大不確定性。

公告並強調，艾本那肽是公司控股子公司常山凱捷健為主體進行的研發註冊，公司持有常山

凱捷健５１％股份，常山凱捷健未來實現盈利後，公司不能享有其實現的全部淨利潤。

常山藥業股價半日升０﹒６％，報１１﹒１７元人民幣。

投資者今年多次在互動平台上問及艾本那肽臨床試驗進展，常山藥業多次回答稱，確認艾本

那肽與司美格魯肽同為ＧＬＰ－１（胰高血糖素樣肽－１）類藥品，亦曾明確表示，艾本那肽不

涉及肥胖適應症，且公司尚未開展針對肥胖或減重的臨床試驗，即使後續艾本那肽上市，常山藥

業也要同持有子公司股份４９％的ＣｏｎｊｕＣｈｅｍ ＬＬＣ共分利潤。（ｓｌ）

