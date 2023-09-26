《經濟通通訊社２６日專訊》國產紙巾品牌潔柔的抖音直播間１７日因員工操作失誤，將原

價４４﹒９元（人民幣．下同）１箱的紙巾誤設置成１０元６箱，引來大量用戶搶購，損失達千

萬元，但潔柔基於誠信照常發貨。至昨日（２５日），有網民透露，取消了當日「１０元６箱」

訂單且未要求任何賠償的顧客，收到潔柔傳送的一封感謝信。

信中除了邀請顧客成為「榮譽潔柔人」並將頒發相關證書外，還邀請顧客與家人參家１０月

末在廣州舉行的潔柔４５周年慶典，附送一家三口廣州長隆兩天一夜和廣州塔門票，又邀請顧客

成為潔柔新品體驗官；另送上潔柔４５周年禮品箱，並且顧客個人購買公司任何產品終身享員工

內購政策。潔柔甚至向顧客本人、其直系親屬或子女提供到潔柔進行學生實習或工作的機會，但

須符合潔柔的基本用人標準。

網民紛紛稱讚這家「國貨」的真誠和公關的高明。據報一些顧客事後在社交平台轉售搶購到

的「１０元６箱」紙巾，但加價到２５元、３０元１箱，令潔柔被質疑變相支持黃牛倒賣，對以

原價購買產品的顧客不公平。由於「潔柔」品牌隸屬於上市公司中順潔柔（深：００２５１１）

，不少投資者近日在股吧留言，指責公司自行承擔千萬元損失，有損全體股東利益，尤其是在公

司上半年業績不振的情況下，更是徒增經營壓力。

中順潔柔股價現升０﹒１％，報１０﹒２元。（ｓｌ）

