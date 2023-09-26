《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上期所、上期能源昨日分別發布《上期所

作為保證金的有價證券處置業務指引》、《上期能源作為保證金的資產處置業務指引》，旨在為

進一步完善擔保品處置工作，保障期貨市場安全平穩運行。上述規則自發布之日起施行。

《處置業務指引》制定了包含外匯、國債、標準倉單在內的擔保品處置規則，對這些作為保

證金資產的處置條件、處置順序、處置方式和處置流程均做了具體規定。

當會員出現不履行或不能完全履行交易保證金債務和其他相關債務時，交易所可以對其提交

的作為保證金的資產進行處置。交易所優先處置流動性較好的擔保品，按照外匯資金、國債、標

準倉單的順序選擇需要處置的資產。關於處置方式，外匯資金為結匯，國債和標準倉單為拍賣、

變賣、協議折價等方式。完善擔保品處置規則和處置流程，對維護期貨市場參與各方的利益，降

低擔保品處置風險，提升結算安全，維護市場穩定具有重要意義。

市場人士表示，《處置業務指引》的推出提升了擔保品處置效率，有助於降低操作風險和市

場風險，進一步提高交易所與會員單位應對風險的能力，同時也可以讓實體企業更加放心地參與

資產作為保證金業務。

