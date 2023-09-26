《經濟通通訊社２６日專訊》近期，阿聯酋主權財富基金穆巴達拉投資公司開設了北京辦公
室。以阿布扎比投資局和科威特投資局為代表的中東主權財富基金正在加速進入中國。
數據顯示，截至二季度末，阿布扎比投資局和科威特投資局兩隻主權財富基金投資Ａ股上市
公司達６２家，並且出現在數十家Ａ股上市公司前十大流通股股東名單中。從加倉和新增入股等
情況來看，中東資本在原有ＡＩ科技主導的投資轉向多元覆蓋大消費、醫藥和新能源等多個領域
。（ｒｙ）
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26/09/2023 15:12
《擴大開放》中東主權財富基金加速進入中國，投資６２間Ａ股公司
《經濟通通訊社２６日專訊》近期，阿聯酋主權財富基金穆巴達拉投資公司開設了北京辦公
室。以阿布扎比投資局和科威特投資局為代表的中東主權財富基金正在加速進入中國。
數據顯示，截至二季度末，阿布扎比投資局和科威特投資局兩隻主權財富基金投資Ａ股上市
公司達６２家，並且出現在數十家Ａ股上市公司前十大流通股股東名單中。從加倉和新增入股等
情況來看，中東資本在原有ＡＩ科技主導的投資轉向多元覆蓋大消費、醫藥和新能源等多個領域
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