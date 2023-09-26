  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/09/2023 08:25

【恒大困局】恒大地產：４０億「２０恒大０４」債券未能兌付本息

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團有限公司公布，截
至９月２５日未能按照約定兌付發行總額４０億元人民幣的「２０恒大０４」債券本息。
　　上述債券自２０２０年９月２３日起息，期限為３加２年期，本計息期票面利率為５﹒８％
；本期債券回售行權本金，以及去年９月２３日至本月２２日期間利息，應於９月２５日完成支
付。
　　恒大地產稱，仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有
人認可的解決方案。
　　風險信息顯示，目前，恒大地產存在超５９０條被執行人信息，被執行總金額超５６０億元
人民幣。
　
＊傳恒大前高管夏海鈞、潘大榮被相關部門控制＊
　
　　另外，據《財新網》報道，中國恒大集團前行政總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮，被中國
相關部門控制。報道指，夏海鈞和潘大榮一直以來負責恒大的財務運營，去年７月兩人因涉嫌參
與恒大物業（０６６６６）存款質押被銀行強制執行事件而辭職。
　　較早前，恒大財富法定代表人、總經理杜亮被深圳市公安採取刑事強制措施。原恒大集團副
總裁兼原恒大人壽董事長朱加麟亦於近日被留置調查。儘管朱加麟目前在中融人壽擔任副董事長
，但業界估計其受查應和恒大系有關。（ｃｔ）

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/09/2023 08:39  《中國要聞》習近平浙江考察：始終幹在實處、走在前列、勇立潮頭

下一篇新聞︰26/09/2023 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：「加長版黃金周」旅遊業復甦提速

其他AH股新聞
More

26/09/2023 08:51  【大國博弈】原擬用寧德時代技術，福特擱置密歇根州電池廠計劃

26/09/2023 08:40  《中國房產》「第二隻箭」首次支持民營房企發債用於舊城改造

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金