《經濟通通訊社２６日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團有限公司公布，截

至９月２５日未能按照約定兌付發行總額４０億元人民幣的「２０恒大０４」債券本息。

上述債券自２０２０年９月２３日起息，期限為３加２年期，本計息期票面利率為５﹒８％

；本期債券回售行權本金，以及去年９月２３日至本月２２日期間利息，應於９月２５日完成支

付。

恒大地產稱，仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有

人認可的解決方案。

風險信息顯示，目前，恒大地產存在超５９０條被執行人信息，被執行總金額超５６０億元

人民幣。



＊傳恒大前高管夏海鈞、潘大榮被相關部門控制＊



另外，據《財新網》報道，中國恒大集團前行政總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮，被中國

相關部門控制。報道指，夏海鈞和潘大榮一直以來負責恒大的財務運營，去年７月兩人因涉嫌參

與恒大物業（０６６６６）存款質押被銀行強制執行事件而辭職。

較早前，恒大財富法定代表人、總經理杜亮被深圳市公安採取刑事強制措施。原恒大集團副

總裁兼原恒大人壽董事長朱加麟亦於近日被留置調查。儘管朱加麟目前在中融人壽擔任副董事長

，但業界估計其受查應和恒大系有關。（ｃｔ）

