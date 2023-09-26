《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市氣氛快速回歸到上周的沉寂狀態，盡管多個科技概念

板塊有炒作，但華為概念在一連串華為新品發布後現沽壓，加上電信、汽車、軍工、白酒等板塊

集體領跌，滬綜指半日錄得０﹒３３％的跌幅，報３１０５﹒３１點，守三千一有壓力，深成指

跌０﹒３６％，創業板指跌０﹒４９％。

兩市半日成交４１９５億元（人民幣．下同），全日成交或回到今年低位，陸股通淨流出

３４﹒１億元。



＊恒大漸崩，地產股小跌＊



恒大危機在近日層層升級，在債務重組會議取消之後一日，恒大地產宣布一筆４０億元的境

內債未能按期兌付本息，與此同時，內媒《財新》獨家報道恒大集團前行政總裁夏海鈞和前財務

長潘大榮被中國相關部門控制。分析認為，恒大危機發酵至今，料應該不會導致恐慌情緒再度爆

發，但是房地產行業的困境還是會持續，對地方財政也在造成很大的負擔。地產股小跌，招商蛇

口（深：００１９７９）、金地集團（滬：６００３８３）跌１％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒２％。

ＯｐｅｎＡＩ表示將在ＣｈａｔＧＰＴ中推出新語音和圖像功能，ＡＩＧＣ概念現炒作，萬

興科技（深：３００６２４）升１７﹒２％，虹軟科技（滬：６８８０８８）飆１０﹒９％，焦

點科技（深：００２３１５）、網達軟件（滬：６０３１８９）漲停，中科信息

（深：３００６７８）升８％，新國都（深：３００１３０）升７﹒８％，雲從科技

（滬：６８８３２７）走高５﹒１％。



＊華為發布會不提５Ｇ晶片，概念股失望＊



華為舉行秋季全場景新品發布會，亮相的多款新品包括１３﹒２吋的ＭａｔｅＰａｄ

Ｐｒｏ、Ｍ－Ｐｅｎｃｉｌ（第三代）、智慧屏Ｖ５ Ｐｒｏ旗艦隔空觸控電視、全新超高端手

機品牌ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＤＥＳＩＧＮ非凡大師、高端黃金智能手錶，以及和奇瑞聯合研發的

首款轎車智界Ｓ７。

不過華為在發布會上卻一字不提此前揭曉的Ｍａｔｅ ６０新機和麒麟晶片，引發關注，此

前外界預計華為將在發布會上公布Ｍａｔｅ ６０手機的規格，看看是否真的打破美國的技術封

鎖。華為概念今日捱沽，天邑股份（深：３００５０４）跌６﹒３％，潤和軟件

（深：３００３３９）跌６﹒２％，四川九洲（深：０００８０１）跌６％，佳創視訊

（深：３００２６４）跌４﹒７％，力源信息（深：３００１８４）跌４﹒６％，世紀鼎利

（深：３０００５０）跌３﹒８％。（ｅｙ）

