《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市氣氛快速回歸到上周的沉寂狀態，儘管多個科技概念

板塊有炒作，但華為概念在一連串華為新品發布後現沽壓，加上電信、汽車、軍工、醫藥、白酒

等板塊集體領跌，滬綜指半日收市逼近穿三千一，並一直維持這個狀態直到全日收市，滬指收跌

０﹒４３％，報３１０２﹒２７點，險守三千一，深成指跌０﹒６％，創業板指跌０﹒７７％。

內地即將迎來「加長版黃金周」共８天的中秋國慶節假期，市況已顯淡靜，兩市全日成交

６６５６億元（人民幣．下同），不足七千億，按日跌７﹒３％，陸股通淨流出６３億元，連續

兩天流出。

離岸人民幣香港銀行同業拆息（ＣＮＨ ＨＩＢＯＲ）今日主要期限利率全線反彈，其中一

周及兩周期齊漲５５個基點，均觸及２０１８年１０月９日以來最高。隔夜利率亦漲６８基點至

５﹒２０５３厘，創去年４月７日以來新高。



＊華為晶片退燒，概念股散貨＊



華為舉行秋季全場景新品發布會，卻一字不提此前揭曉的Ｍａｔｅ ６０新機和麒麟晶片，

引發關注，此前外界預計華為將在發布會上公布Ｍａｔｅ ６０手機的規格，看看是否真的打破

美國的技術封鎖。華為概念今日捱沽，潤和軟件（深：３００３３９）跌７﹒８％，天邑股份

（深：３００５０４）挫７﹒５％，四川九洲（深：０００８０１）跌５﹒６％，佳創視訊

（深：３００２６４）跌５﹒３％，力源信息（深：３００１８４）跌５﹒１％，世紀鼎利

（深：３０００５０）跌４﹒２％。

電信股捱沽領跌，中國聯通（滬：６０００５０）跌３﹒４％，中國電信

（滬：６０１７２８）跌２﹒５％，中國移動（滬：６００９４１）跌２﹒１％。

ＯｐｅｎＡＩ表示將在ＣｈａｔＧＰＴ中推出新語音和圖像功能，ＡＩＧＣ概念現炒作，萬

興科技（深：３００６２４）升１４﹒５％，焦點科技（深：００２３１５）、網達軟件

（滬：６０３１８９）漲停，新國都（深：３００１３０）升７﹒５％，中科信息

（深：３００６７８）升７﹒１％，雲從科技（滬：６８８３２７）走高４％。



＊外資持續流出，白酒股繼續跌＊



外資持續淨流出，水井坊（滬：６００７７９）跌３﹒６％，皇台酒業

（深：０００９９５）跌２﹒５％，蘭州黃河（深：０００９２９）跌２％，五糧液

（深：０００８５８）、金楓酒業（滬：６００６１６）走低１﹒４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌１﹒３％。

車股亦跌，比亞迪（深：００２５９４）跌３％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌

０﹒８％，上汽集團（滬：６００１０４）走低０﹒７％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌

０﹒６％，長安汽車（深：０００６２５）跌０﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６９２﹒８９ －０﹒５８

上證綜合指數 ３１０２﹒２７ －０﹒４３ ２７００﹒０６

上證Ａ股指數 ３２５２﹒５６ －０﹒４３

深證成份指數 １００６０﹒１５ －０﹒６０ ３９５６﹒１５

深圳創業板指數 １９８９﹒８３ －０﹒７７

上證Ｂ股指數 ２３５﹒２８ ＋０﹒２８ ０﹒４６

深證Ｂ股指數 １１１２﹒８６ －０﹒３６ ０﹒２３

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