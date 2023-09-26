《經濟通通訊社２６日專訊》據《經濟觀察網》獨家報道，中國最高人民法院辦公廳主任郭

競坤已於數月前被帶走調查，目前最高人民法院官方網站上的辦公廳主任一欄為空缺，已經沒有

了郭競坤的名字。

中國政府領導班子換屆才滿半年，已出現多項重大人事變故。中國外交部長秦剛自今年６月

底起消失在公眾視線，翌月被免去有關職務，由現任中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公

室主任王毅再度接任；現任國防部長李尚福至今亦沒有再公開露面，有傳其正因腐敗問題接受調

查。



＊郭競坤家鄉基層做起，官至正廳級＊



郭競坤今年５２歲，河北唐山遷安人，畢業於河北輕工業管理學校陶瓷工藝專業，他從老家

遷安縣的小幹部做起，一直做到遷安市市長，直到２０１０年郭競坤仕途平步青雲，調任唐山遵

化市市委書記，一年後升任唐山市委常委、秘書長，後又任唐山副市長和唐山市委副書記。到了

２０１５年３月，郭競坤更升任共青團河北省委書記，躍升成正廳級幹部，翌年１１月郭競坤改

任河北保定市委副書記，保留正廳級，到２０１８年１月，郭競坤調任河北省委政法委，任副書

記。於２０２０年郭競坤獲擢升北上，接替于厚森出任最高人民法院辦公廳主任一職。

郭競坤最近一次參加公開活動是在２０２３年４月２７日，當時他參加了中共最高法院辦公

廳黨員大會。

有報道分析，在前最高法院院長周強卸任後，其舊部多有落馬，除了郭競坤外，最高法院審

判委員會前委員、執行局前局長孟祥，以及最高法院前副院長沈德詠均因受賄罪被判處超過１２

年的有期徒刑。（ｅｙ）（ｚｚ）

