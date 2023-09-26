  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/09/2023 11:43

《中國要聞》官媒指最高法辦公廳主任郭競坤被當局帶走調查

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《經濟觀察網》獨家報道，中國最高人民法院辦公廳主任郭
競坤已於數月前被帶走調查，目前最高人民法院官方網站上的辦公廳主任一欄為空缺，已經沒有
了郭競坤的名字。
　　中國政府領導班子換屆才滿半年，已出現多項重大人事變故。中國外交部長秦剛自今年６月
底起消失在公眾視線，翌月被免去有關職務，由現任中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公
室主任王毅再度接任；現任國防部長李尚福至今亦沒有再公開露面，有傳其正因腐敗問題接受調
查。
　
＊郭競坤家鄉基層做起，官至正廳級＊
　
　　郭競坤今年５２歲，河北唐山遷安人，畢業於河北輕工業管理學校陶瓷工藝專業，他從老家
遷安縣的小幹部做起，一直做到遷安市市長，直到２０１０年郭競坤仕途平步青雲，調任唐山遵
化市市委書記，一年後升任唐山市委常委、秘書長，後又任唐山副市長和唐山市委副書記。到了
２０１５年３月，郭競坤更升任共青團河北省委書記，躍升成正廳級幹部，翌年１１月郭競坤改
任河北保定市委副書記，保留正廳級，到２０１８年１月，郭競坤調任河北省委政法委，任副書
記。於２０２０年郭競坤獲擢升北上，接替于厚森出任最高人民法院辦公廳主任一職。
　　郭競坤最近一次參加公開活動是在２０２３年４月２７日，當時他參加了中共最高法院辦公
廳黨員大會。
　　有報道分析，在前最高法院院長周強卸任後，其舊部多有落馬，除了郭競坤外，最高法院審
判委員會前委員、執行局前局長孟祥，以及最高法院前副院長沈德詠均因受賄罪被判處超過１２
年的有期徒刑。（ｅｙ）（ｚｚ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金