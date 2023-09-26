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AH股新聞

26/09/2023 16:24

《中國要聞》中方透露歐盟外長下月重啟訪華，此前兩度發生變故

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部在網站發布駐歐盟使團團長傅聰在慶祝中國國慶招
待會上的致辭，傅聰表示下個月歐盟外交與安全政策高級代表博雷利將訪華舉行高級別戰略對話

　　博雷利此前兩度計劃訪華，今年４月他因新冠病毒檢測呈陽性，需要推遲訪問中國，直至今
年７月博雷利訪華計劃則遭中方取消，當時的中國外長秦剛已經在公開場合消失多日，之後便被
免去外長職務，改由現任中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅再度接任。
（ｅｙ）

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