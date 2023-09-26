《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透》、美國《國會山報》等多家外媒報道，美國商務部

工業和安全局當地時間２５日宣布將２８個實體和個人列入出口管制「黑名單」，當中包括５家

俄羅斯企業以及中國１０家企業和１名個人。《路透》報道，美國指責其中俄羅斯的ＳＭＴ－

ｉＬｏｇｉｃ和總部位於香港的Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｎｋｓ Ｌｔｄ等企業為俄羅

斯在俄烏戰爭中提供無人機零部件。上述兩企在５月已成為美國前一輪制裁的目標。

根據該份實體清單，總部位於香港的Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｎｋｓ Ｌｔｄ被指

向俄軍總參謀部情報總局提供無人機，同樣是香港公司的Ｓｐｅｅｄ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

Ｔｒａｄｉｎｇ、航美物流（香港）有限公司被指已採購和╱或試圖採購原產於美國的物品，最

終用來支持伊朗的大規模殺傷性武器和無人機項目；中國科學院國家天文台南京天文光學技術研

究所則被指採購原產於美國的物品可能用來促進中國的軍事研究。

其餘受管制中國企業和個人包括桂林阿爾法橡塑科技有限公司、富陽市科拓機械有限公司、

瑞文機械有限公司、Ｓ＆Ｃ Ｔｒａｄｅ ＰＴＹ、深圳嘉思博科技有限公司、袁雲霞，他們被

指涉嫌為伊朗飛機製造工業公司採購航空航天零部件，這些零部件用於製造無人機，被伊朗用來

攻擊中東地區的油輪，以及被俄羅斯用於烏克蘭。另還有中信益國際（香港）有限公司被指推動

巴基斯坦不受保障監督的核活動。



＊中方曾斥美方此舉屬霸凌和雙重標準＊



中國外交部數月前曾就美國以涉俄因素為由制裁中國企業回應稱，美方行徑沒有任何國際法

依據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和「長臂管轄」，嚴重損害中方利益，中方對

此強烈不滿和堅決反對。中國外交部當時還批評，美方一邊變本加厲向衝突一方輸送武器，一邊

卻頻頻散布中國向俄羅斯提供武器的虛假信息，借機無端制裁中國企業，是赤裸裸的霸凌行徑和

雙重標準，十分虛偽。（ｓｌ）

