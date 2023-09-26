《經濟通通訊社２６日專訊》財政部公布２０２３年８月地方政府債券發行和債務餘額情況

。８月全國發行新增債券７１４３億元（人民幣．下同），其中一般債券１１３６億元、專項債

券６００７億元。全國發行再融資債券６０１６億元，其中一般債券２２０４億元、專項債券

３８１２億元。合計，全國發行地方政府債券１３１５９億元，其中一般債券３３４０億元、專

項債券９８１９億元。

８月地方政府債券平均發行期限１２﹒６年，其中一般債券７﹒３年，專項債券１４﹒３年

。地方政府債券平均發行利率２﹒７４％，其中一般債券２﹒６３％，專項債券２﹒７８％。

１－８月，全國發行新增債券３６８４９億元，其中一般債券５８７１億元、專項債券

３０９７８億元。全國發行再融資債券２６１８３億元，其中一般債券１５４６９億元、專項債

券１０７１４億元。合計，全國發行地方政府債券６３０３２億元，其中一般債券２１３４０億

元、專項債券４１６９２億元。

１－８月，地方政府債券平均發行期限１３﹒２年，其中一般債券７﹒７年，專項債券

１６﹒１年。地方政府債券平均發行利率２﹒９１％，其中一般債券２﹒７７％，專項債券

２﹒９７％。



＊首８月到期還本２６﹒２萬億、支付利息８４６０億，地方債餘額３８﹒７萬億＊



１－８月，地方政府債券到期償還本金２６２０５億元，其中發行再融資債券償還本金

２３７２７億元、安排財政資金等償還本金２４７８億元。８月當月到期償還本金５９１３億元

。

１－８月，地方政府債券支付利息８４６０億元。其中，８月當月地方政府債券支付利息

１３５１億元。

此外，經第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議批准，２０２３年全國地方政府債務限

額為４２１６７４﹒３億元，其中一般債務限額１６５４８９﹒２２億元，專項債務限額

２５６１８５﹒０８億元。

截至８月末，全國地方政府債務餘額３８７４８０億元，控制在全國人大批准的限額之內。

其中，一般債務１４９３１４億元，專項債務２３８１６６億元；政府債券３８５８２２億元，

非政府債券形式存量政府債務１６５８億元。

截至８月末，地方政府債券剩餘平均年限９﹒１年，其中一般債券６﹒５年，專項債券

１０﹒８年；平均利率３﹒３１％，其中一般債券３﹒３％，專項債券３﹒３２％。（ｓｌ）

