《經濟通通訊社２６日專訊》內地今年中秋國慶有長達８天假期，百度地圖聯合交通運輸部

公路科學研究院綜合交通運輸大數據處理及應用技術交通運輸行業研發中心（中路高科集團）、

公安部交通管理科學研究所、攜程旅行、馬蜂窩等機構發布《２０２３年十一假期出行預測報告

》（下稱「報告」），基於大數據預測今年十一的出行百態。報告預測，今年十一出行熱度將是

近年最高，人口遷徙總量或超去年２００％。由於部分人「併假」出行，全國遷徙熱度會在９月

２７日提前上揚，並在９月２９日假期第一天中秋節當天升至最高點。

報告並預測，十一假期全國高速整體擁堵程度較去年上漲或超９０％，創近年同期最高。全

國擁堵高峰預計在９月２９日上午１０時－１１時出現；從假期第四天開始，預計返程車流增多

，１０月２日、１０月３日將出現返程的全國高速擁堵高峰。此外，全國高速路段流量將較平時

上升８０％，同比２０２１年、２０２２年分別上升２２％、６９％。



＊旅遊相關預訂量增４４２％，日本成出境遊首選＊



經歷五一假期出行熱況後，全民出遊消費需求不減。攜程十一旅遊產品預訂量顯示，旅遊相

關預訂量提早升溫，同比去年增長４４２％。深度遊成為十一出遊的主要趨勢，其中西部地區的

甘南隴南環線自駕、３１８川藏線自駕、新疆伊昭公路自駕等經典線路成為自駕遊客首選。十一

假期遇上中秋，杭州西湖、蘇州盤門、南京秦淮河等江南賞月勝地成遊客假期出行首選。

報告還發現，８０後、９０後群體依然是出遊主力，但第一批「邁入社會」的００後，已超

過７０後佔比，成為小長假出遊預訂的新生力量。出境遊方面，相鄰亞洲國家依然是首選，其中

日本位列熱門傳統目的地國家榜首。而隨著９月１３日泰國宣布對中國遊客實施為期５個月的免

簽政策，十一假期關注泰國的遊客量迅速回升，使其躋身假期出境遊「頂流」之列。（ｓｌ）

